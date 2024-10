Víctor Narro: «Tot em surt bé, fins i tot he marcat de cap i no recordo l’últim cop que ho vaig fer»

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit contra l’Osasuna Promesas va deixar bones sensacions. Era necessària una victòria sòlida com aquesta?

«La veritat és que sí. Necessitàvem treure’ns el sabor amarg de la boca després del duel contra l’Arenteiro. Aquell va ser un mal partit i, davant la nostra afició, necessitàvem els tres punts i una millora a nivell defensiu i ofensiu. Estic content perquè la vam aconseguir».

Al Nou Estadi Costa Daurada l’equip té una altra cara.

«Es veu a simple vista. A casa hem aconseguit ser regulars i mostrar amb més facilitat el nostre potencial. El que hem de millorar són els partits fora de casa, que ens estan costant una mica. Hem d’aconseguir ser regulars».

A nivell individual, ha començat la temporada de la millor forma possible amb quatre assistències i un gol.

«Estic molt content per com m’estan sortint les coses. Estic treballant bé i sento que he encaixat bé en l’esquema de l’equip. Fins i tot he marcat de cap, que és gairebé una anècdota perquè no recordo els anys que fa que no aconseguia marcar un gol d’aquesta manera. Espero que continuïn les coses així de bé».

De fet, concentra la majoria d’ocasions.

«Crec que és mèrit de tots, no només meu. La realitat és que estem generant moltes ocasions de gol i és el resultat de la feina de tots».

Té d’acompanyant a Joan Oriol per la banda. Com us coordineu?

«Joan és un molt bon jugador i una millor persona. És molt fàcil jugar amb ell. Per la seva experiència, sap on s’ha de posicionar i com gestionar les ocasions. Durant els partits sempre estem parlant i amb poques paraules seves sé del que m’he de fer. Al final, sempre sol estar a la meva esquena i té una millor visió de la jugada».

Dissabte torneu a jugar a domicili contra el Real Unión. És necessari un bon resultat per a esvair els fantasmes?

«Jo crec que sí. És un partit molt important i així ho hem preparat durant la setmana. El que volem és sumar de tres en tres. A casa ho aconseguim i fora no, així que volem que aquest partit sigui el primer d’una bona ratxa».

Com viu un futbolista aquest pas d’un any difícil amb el Lugo a millorar el nivell al següent?

«Has de ser fort psicològicament i no deixar-te vèncer mai. Tots els futbolistes tenen anys dolents. Jo venia d’uns quants bons i em va tocar patir una temporada que va ser molt, molt i molt dolenta. En moments així, no hi ha una altra opció que treballar, sobre la gespa i psicològicament, perquè el nivell l'has demostrat i, amb esforç, els resultats tornen a arribar».

És important ser persistent i mantenir la confiança?

«La nostra professió és així. Sempre passes per moments baixos. En la meva etapa al Villarreal vaig estar sis anys. Recordo que en el pas de juvenil a amateur, el Villarreal C no em va voler i em van cedir al CD Roda un equip afiliat. Va ser dur, però vaig tenir un bon any i em van repescar. Sempre hi ha moments que et farien llençar la tovallola, per això és important ser persistent i créixer. Tot el que he viscut m’ha portat fins aquí. No es pot engegar tot a rodar per un any difícil. Si no que s’ha de treballar el doble per agafar impuls i arribar més alt».

Va ser el primer fitxatge de l’equip. Estava decidit de venir al Nàstic?

«Sí. En anys anteriors ja vaig rebre interès del Nàstic, però finalment es va poder donar en aquest. Tenia ofertes superiors, però vaig apostar per venir a Tarragona. Quan vaig parlar amb Joan Oriol a finals de l’any passat ja li vaig dir que m’agradava el Nàstic i de jugar-hi algun dia. Quan va sorgir l’oferta aquest estiu no vaig dubtar en venir a jugar».

Joan Oriol va donar una petita empenta perquè vingués a jugar a Tarragona.

«El conec des de fa temps. Ell ja sap com jugo i em deia que encaixava bé a l’equip. Aquest any es va poder donar el fitxatge».

Del Lugo es va emportar el seu company Antoñín. Quina és la seva relació?

«És com un germà per a mi. Ens vam unir molt a Lugo. De fet, la seva filla va néixer només cinc dies després de la meva i han crescut juntes. La nostra amistat és forta i, ens uneix encara més l’amistat de les nostres filles. Quan el club em va demanar que parlés amb Antoñín per a fitxar-lo, no vaig dubtar en contactar amb ell. Li vaig dir que necessitàvem un nou any plegats per a demostrar el nostre nivell. De moment, està sortint bé, perquè ell ja porta tres gols i una assistència».

En els darrers anys ha jugat contra el Nàstic en múltiples ocasions. La primera va ser el 2020-2021 a la fase d’ascens a Segona A amb el Villarreal B.

«Sí i també recordo el duel de fa dues temporades amb l’Atlético Baleares que va acabar amb polèmica. Allà vaig conèixer que els equips de Dani Vidal són pesats, no et deixen jugar i molt incòmodes de jugar en contra».

En la darrera temporada ha jugat en equips que aspiren a l’ascens com el Deportivo i el Lugo. Està acostumat a la pressió que requereix aquest objectiu.

«Al final, un futbolista el que vol és això. Competir en equips grans i amb camps on hi hagi milers de persones animant i no estar en un ambient més fred. Si això requereix una pressió afegida, la nostra feina és suportar-la».

Quin desig demanaria per aquesta temporada?

«A nivell individual, continuar les bones sensacions i allargar aquesta felicitat. Amb el Nàstic, assolir l’ascens, seria la cirereta del pastís».