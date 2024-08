El Nàstic afronta l’equador de la pretemporada amb rivals d’alt nivell

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Dani Vidal encara avui el primer partit d’una setmana de reptes d’alt nivell. Els grana volen refer-se de l’ensopegada contra el Castellón al Nou Estadi Costa Daurada en el que ja és el clàssic de cada estiu: el duel contra el Real Zaragoza. Dissabte, el Nàstic rebrà un nou rival de Segona Divisió, el Huesca, en el que serà el Trofeu Ciutat de Tarragona, que servirà també per presentar oficialment a la plantilla.

Aquesta tarda (20.30 h) el Nàstic disputarà el clàssic d’estiu. Els duels contra el Real Zaragoza a l’estiu són una realitat des de fa anys. De fet, només han estat absents en dues de les darreres onze temporades, sigui amb el Nàstic a Segona Divisió o a Primera RFEF. L’any passat, els grana van sortir victoriosos per 1-0 amb una diana de Pablo Fernández en el que va ser en el segon amistós del curs, després de l’estrena contra l’Andorra.

Ara, el Nàstic es troba a l’equador de la pretemporada i el Real Zaragoza serà el quart enfrontament. Com a rival de categoria superior, serà un matx dur en el qual es posarà a prova els avenços del conjunt tarragoní en la que és ja la quarta setmana des de la represa dels entrenaments.

Els de Dani Vidal tenen l’objectiu de refer-se de l’1-6 patit contra el Castellón. El d’avui és el segon duel que es disputarà al Nou Estadi Costa Daurada i els grana tenen entre cella i cella polir els problemes de debilitat defensiva i l’efectivitat en atac. Els duels de pretemporada sempre s’han d’agafar amb pinces. De fet, l’any passat, Nacho González va debutar cometent un error defensiu que va fer caure el Nàstic en el duel contra l’Andorra. Després, durant el curs, va demostrar ser un dels millors centrals de la categoria.

Amb tot, no serà fàcil. El Real Zaragoza de Víctor Fernández arriba a Tarragona com un llampec. Els aragonesos no han perdut cap dels quatre partits de preparatòria que han disputat. De fet, ni tan sols han rebut un gol en els seus duels contra l’Elche, el Getafe, el Tarazona i el Calahorra. La pròxima setmana, els de Víctor Fernández comencen oficialment la lliga, així que el duel contra el Nàstic serà un dels darrers abans d’encetar el curs amb l’objectiu de pujar a Primera.

Opció Noel López

Als despatxos, la direcció esportiva grana avança per acabar de reforçar la plantilla. Ara mateix, la prioritat és sumar un nou Alan Godoy i l’escollit és Noel López. El futbolista gallec de 21 anys milita al Real Madrid Castilla i el Nàstic negocia per la seva incorporació, preferiblement evitant una cessió. Amb tot, segons apunta el periodista Ángel García, el Zamora i el Marbella també tenen els ulls posats en el talentós davanter gallec.