La del Nàstic és la setena plantilla més valuosa del Grup I de Primera Federació

El valor de mercat de la plantilla del Club Gimnàstic de Tarragona per a la pròxima temporada 2024-2025 a Primera Federació és de 4, 35 milions d’euros. Segons dades de Transfermarkt.com, l’equip grana és la setena plantilla més valuosa del Grup I. Tot plegat, és clar, a falta de que s’acabi de confeccionar un equip, al que s’espera encara que s’hi sumi alguna incorporació. La pàgina web especialitzada alemanya, per tal d’assignar aquestes xifres, analitza paràmetres com el rendiment del jugador, transferències anteriors, l’edat, la trajectòria o la regularitat de cara a les lesions.

Hi ha cinc jugadors grana que destaquen per sobre la resta: Pablo Fernández, Gorka Pérez, Jaume Jardí, Antoñín Cortés i Pol Domingo. A tots aquests se’ls ha assignat un mateix valor de 300.000 euros. Una mica per sota, es troba un altre grup de cinc jugadors. És el cas de Borja Martínez, Víctor Narro, Antonio Leal, Óscar Sanz i Marc Montalvo, que tenen un valor de mercat de 250.000 euros. Més enllà d’aquests, hi ha un nou grup, aquest cop de sis futbolistes. Marc Fernández, Mario Rodríguez, Alberto Varo, Ander Gorostidi, Dani Rebollo i Unai Dufur tenen un valor de mercat de 200.000 euros. Finalment, a la cua de la plantilla es troben David Concha —amb 150.000 euros—, Joan Oriol i Alexandru Tirlea —amb 100.000 euros— i Iván de la Peña —amb 50.000 euros.

Pel que fa a la resta de categoria, degut a la immensa quantitat de jugadors joves amb potencial, els filials són els que més valor de mercat acumulen. Quatre de les cinc plantilles més cares són filials. Al capdamunt de la classificació, es troba el Barça Atlètic —amb 11,45 milions— amb noms reconeguts com Noah Darvich, Marc Bernal o Mamadou Mbacke. En segona posició, un altre filial. La Real Sociedad té un valor de mercat de 8,8 milions. La segueix el recentment descendit FC Andorra —amb 8,4 milions—, el Bilbao Athletic —amb 5,93 milions—, el Celta Fortuna —amb 5,75 milions— i la SD Ponferradina —amb 5,2 milions. Per altra banda, en canvi, els tres clubs amb menor valor de mercat són el CD Arenteiro —amb 2,4 milions—, l’acabat de descendir Amorebieta —amb 2,15 milions— i la SD Tarazona —amb 2, 13 milions.

Segons aquest recull de dades, el Nàstic quedaria fora de les posicions de play-off. Tot i això, els antecedents recents demostren que no cal prendre-se-les al peu de la lletra. Sense anar més lluny, la temporada passada, el Nàstic era el desè equip de la taula segons el valor de mercat i ja se sap el bon rendiment que va demostrar.

