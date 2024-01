El Nàstic descarta més moviments si no hi ha una sortida d’última hora

El mercat de fitxatges d’hivern entra en la recta final. El Nàstic té la finestra oberta per fer més moviments fins a demà a mitjanit, però, amb tot, des de la direcció esportiva descarten més moviments si no hi ha cap sortida d’última hora. El director esportiu del Nàstic, Sergi Parés, va aprofitar ahir la roda de premsa de presentació d’Álex Mula per fer un balanç del mercat de l’entitat grana amb les dues incorporacions i la cessió d’Iván De la Peña.

«En principi el mercat està tancat per nosaltres. Mai se sap el que pot passar, però el nostre objectiu era tocar el mínim possible perquè estem satisfets amb el que tenim. Estem contents amb la força del grup i la nostra intenció només era aportar recursos a la part ofensiva de l’equip. En l’aspecte defensiu no vam veure necessari cap reforç perquè som els menys golejats de la lliga», va destacar Sergi Parés. A més va afegir que «si no tenim cap situació obligada, d’algun jugador no content o que vulgui marxar per acumular més minuts, ens quedarem com estem».

Per solucionar la fitxa de Mula calia incorporar un tercer porter sub-23 i l’escollit ha sigut Álex García, exjugador del Juvenil A del Nàstic i de la Pobla de Mafumet B. Parés va descriure el moviment com «una solució que segueix els nostres principis de promocionar gent de la casa». D’altra banda, el director esportiu també va voler remarcar que treure-li la fitxa a Marc Álvarez mai va ser una opció: «És un actiu del club i, tot i que encara queda temps perquè es recuperi de la lesió, mai ens vam plantejar deixar-lo sense fitxa», va aclarir.

Finalment, Sergi Parés va parlar sobre un altre nom propi d’aquest mercat com és el de Jordi Calavera. El director esportiu va reconèixer l’interès de l’exgrana en tornar aquest mercat d’hivern, però va destacar que l’equip no el necessita actualment perquè «som l’equip menys golejat de la categoria i tenim dos bons laterals joves amb projecció». A més, va destacar que «li vam fer una bona oferta al mercat d’estiu. Al president li feia il·lusió que tornés, però la va declinar per esperar a algun equip de Segona Divisió».