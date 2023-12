El Nàstic s’encomana al talismà de Las Gaunas per sumar un nou triomf

El Nàstic tornarà aquest diumenge al seu estadi talismà per tancar l’any. Els grana visiten Las Gaunas per jugar contra l’SD Logroñés i espantar definitivament els fantasmes que van aparèixer entorn Dani Vidal durant el partit contra el Tarazona. Els tarragonins estan a un punt del play-off i volen marxar de vacances de Nadal en posicions de lluita per l’ascens. Això depèn de Las Gaunas, un estadi que l’any passat va ser clau per les aspiracions de l’entitat.

La primera vegada que el Nàstic va visitar Logronyo ho va fer amb necessitat màxima. A finals d’octubre, a la desena jornada de lliga, Raül Agné era l’entrenador grana i damunt seu penjava l’espasa de Dàmocles. El de Mequinensa tenia un ultimàtum de dos partits, i la victòria era obligatòria per mantenir el càrrec i els grana ho van aconseguir amb dos gols d’estratègia.

Pocs dies després, els grana van tornar a la capital de la Rioja per passar a la següent ronda de la Copa del Rei vencent el Racing Rioja. Finalment, Las Gaunas va ser important una última vegada més. El Nàstic necessitava sumar tres punts contra l’UD Logroñés per certificar la permanència a la categoria i un gol de Guillermo va ser suficient per aconseguir-ho.

D’aquesta manera, els grana van acabar l’any amb un ple de tres victòries en les tres visites a la Rioja.Pel que fa a aquest diumenge, l’equip no es troba en una situació límit. El triomf contra el Tarazona va donar oxigen. Amb tot, els grana necessiten millorar els seus resultats fora de casa i evitar repetir duel contra l’Unionistas.

El Nàstic s’enfrontarà a un SD Logroñés que també va poder respirar la darrera jornada. El conjunt d’Andrés García va guanyar per 0-2 al Teruel i va aprofitar la derrota del Tarazona per situar-se a quatre del descens. Allà hi va ser l’exgrana Jannick Buyla. L’home que va ser a Vigo durant el play-off d’ascens, ara és un membre indispensable del mig del camp de l’SD Logroñés des que va aterrar al novembre.

Aquesta no està sent la millor temporada dels de Logronyo. Andrés García és el segon entrenador que passa per la banqueta després de la destitució del tortosí Jordi Fabregat a la setena jornada. A més, l’SD Logroñés té un compte pendent a Las Gaunas. Aquesta temporada només han guanyat en tres ocasions, l’última al novembre contra el Tarazona. Les dues restants van ser al setembre. El darrer duel al seu estadi va acabar en derrota després que el Celta Fortuna remuntés en els últims minuts de partit. D’aquesta manera, tots dos equips necessiten acomiadar-se de l’any amb una alegria a Las Gaunas.