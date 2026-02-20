HOQUEI PATINS
Reus i Calafell es posen a prova amb un derbi per la quarta plaça de la lliga
Tots dos equips arriben al duel després de caure contra els poderosos Barça i Liceu
Diumenge, la Bombonera rep un derbi fulgurant entre Reus i Calafell que servirà per bregar per la quarta posició a la lliga, però també com un assaig del que vindrà d’aquí a un mes. Llavors, els dos equips es tornaran a enfrontar, però amb un bitllet a les semifinals de la Copa del Rei en joc.
La història entre els dos equips indica que el partit d’aquest diumenge a les 16.10 h es viurà com si fos una final de Champions. La rivalitat entre reusencs i calafellencs ha crescut amb el pas de les temporades sobretot per la quantitat de vegades que el destí els ha creuat en la disputa de títols importants. Així que diumenge no serà un partit més. De fet, així ho ha demostrat també el Reus Deportiu en els seus comptes oficials, esperonant a l’afició perquè ompli la Bombonera amb un vídeo recordant els gols i triomfs contra el seu rival.
En el partit d’anada, els de Jordi Garcia i Guillem Cabestany van acabar empatant un partit de vertigen que defineix bé com es viuen aquests partits. En la primera part, el conjunt calafellenc va imposar la seva superioritat per endossar un 3-0. Un resultat que en qualsevol altre cas seria definitiu, però que va fer curt perquè el Reus va empatar en deu minuts de la segona part per posar el 3-3 final.
A nivell de l’OK Lliga, el duel servirà per lluitar per la quarta posició, la que marca el darrer cap de sèrie de cara el play-off. Ara mateix, és el Calafell qui la defensa amb 36 punts, entre que el Reus és sisè amb 31, així que un triomf roig-i-negre retallaria distàncies mentre que un calafellenc deixaria gairebé fora de joc a aquesta possibilitat. Tant Reus com Calafell arriben al partit amb una derrota. El conjunt roig-i-negre va caure contra el Barça mentre que el Calafell ho va fer contra el Liceu, els dos poderosos de la categoria. D’aquesta manera, els dos equips volen reactivar-se, però un derbi sempre està aïllat de dinàmiques ni més objectius. En aquest sentit, per al Reus és una setmana important, tenint el duel contra l’Igualada a la Champions el pròxim dimecres.
El penúltim
El derbi també té un punt especial de motivació per al Calafell, perquè serà el penúltim de Jepi Selva. El vallenc va anunciar que al final de la temporada deixa l’hoquei professional, però, ja va avisar que es deixarà la pell a cada partit fins que això passi. Per a ell, aquest serà el penúltim derbi, tenint d’aquí a un mes el de Copa del Rei. Això sí, podria haver-hi una ronda més de lluita intensa si tots dos equips queden encreuats al play-off de l’OK Lliga.
Els joves al capdavant
En els darrers partits, els joves del Reus han agafat més responsabilitat per solucionar els partits. Pol Fernández, Carles Casas i Guillem Jansà demanen pas. Són jugadors de primer dret de la plantilla i han demostrat ser importants, però ara volen ser decisius allà on toca, en un derbi. Això sí, sempre que els ho permeti un Joan Salvat endollat de cara a porteria aquesta temporada i també d’un Martí Casas, que també serà el seu penúltim de roig-i-negre.