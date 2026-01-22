Reus Deportiu
Carles Casas al rescat del Reus a la Champions (1-2)
Els roig-i-negres fan la feina i sumen tres punts importants
Els cosins del Reus Deportiu Brasilia valen molt. Els joves Pol Martínez i Carles Casas van ser els golejadors d’una victòria important per seguir amb opcions a la Champions contra un Saint-Omer que ha presentat batalla i, en certs moments del partit, l’estava guanyant. Carles Casas ha sortit al rescat en el tram final de la segona part per segellar un triomf defensat fins a l’últim dels segons.
El Saint-Omer, malgrat no haver guanyat cap partit a Europa, es presentava com un rival difícil. I ho va demostrar. El conjunt roig-i-negre es va trobar un equip robust que no va posar les coses fàcils, ni tan sols quan es van donar. En una de les primeres accions clares del partit, el Reus va obtenir un penal que Martí Casas va executar, però ni en el primer ni el segon remat va enviar la bola a la xarxa.
El Saint-Omer no es jugava res més que donar una alegria a la seva afició i aquest va ser el millor al·licient. El campió francès es va llançar a l’atac, però d’un possible 1-0 va arribar el 0-1. En un mà a mà, el Saint-Omer va estavellar la pilota al pal i el Reus va iniciar un contraatac. Maxi Oruste va liderar i Pol Martínez el va executar amb un tir precís que es va colar sota les guardes del porter. El gol no va fer més que encoratjar a un equip francès que va prendre el control de la pilota. Els roig-i-negres es defensaven la perfecció i Càndid Ballart només va aparèixer a minuts del final de la primera part per aturar un mà a mà.
La insistència local va continuar i el partit no va canviar a l’inici del segon temps. La pressió va tenir premi i d’un contraatac, l'atacant francès Thibaut Colin va marcar l’empat a la mitja volta.
L’1-1 va encendre totes les alarmes. Els de Jordi Garcia no podien permetre’s el luxe d’empatar. Llavors, Carles Casas va aparèixer per rescatar el partit. Martí Casas va iniciar un contraatac i va servir l’oportunitat a Carles Casas. El jove reusenc va encarar la porteria rival per resoldre amb un tir precís al pal dret. Amb l’1-2, el Reus va aguantar en defensa amb tot per segellar un triomf que els dona ales a Europa.