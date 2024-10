El Reus Deportiu perd dos punts contra l’Alpicat (2-2)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reus Deportiu es va deixar dos punts al camp de l’Alpicat. Els de Jordi Garcia es van haver de conformar amb un empat de la visita a les terres de Lleida després de posar-se dues vegades per davant en el marcador i deixar-se empatar en dues ocasions. D’aquesta manera, els roig-i-negres sumen el segon empat consecutiu fora de casa i continuen sense guanyar lluny del Palau d’Esports.

Aquesta va ser una visita més dura de l’esperat per als roig-i-negres. L’Alpicat és un debutant a la categoria, però va rebre el Reus Deportiu amb respecte i amb l’ambició de plantar cara des del primer minut. Amb l’afició al seu costat, l’Alpicat va presentar una guerra de contacte en els primers minuts. El marcador no es va moure, però, a poc a poc, el Reus Deportiu es trobava més en el seu terreny. Després d’un ajust de Jordi Garcia en un temps mort, els reusencs van obtenir un premi amb la insistència defensiva de l’Alpicat després que Oriol Llenas veiés la targeta blava.

En la pilota aturada, Martí Casas no va fallar i es va desfer del porter rival per posar el 0-1. El gol no va fer més que encendre l’espurna de la passió local i l’alegria reusenca va durar ben poc. La reacció de l’Alpicat va acabar amb un penal en contra del Reus. El conjunt local tampoc va fallar i va acabar per igualar l’encontre.

El Reus Deportiu acabaria per marxar al descans amb un bon regust de boca. El gol no va afectar al pla de partit de Jordi Garcia i, de mica en mica, els roig-i-negres van tancar el seu rival fins aconseguir, de nou, el premi. En aquest cas, Joan Salvat va aconseguir marcar l’1-2 a sis minuts del descans. En aquest temps, va començar un nou partit. L’Alpicat es va quedar amb un home menys, però van ser els locals qui van tenir l’última ocasió amb una falta directa, però van errar.

La segona part va ser ferotge. Martí Casas va poder matar el duel de falta directa, però va perdonar i l’Alpicat, després de molta insistència, va esgarrapar un punt amb el 2-2 a tres minuts del final.