Sergi Aragonès nega el trofeu al Reus Deportiu (1-0)

Sergi Aragonès va negar l'èpica al Reus Deportiu. L'exjugador roig-i-negre va decidir la final a favor del Barça en els darrers cinc minuts del partit. El conjunt de Jordi Garcia va executar un partit titànic, aturant amb solvència al Barça durant tot l'encontre, concedint ben poc i amb ocasions per perforar la porteria rival, però es van quedar sense el seu merescut premi a l'últim segon.

Jordi Garcia va decidir repetir el cinc titular que va fer bones sensacions durant les semifinals. Els roig-i-negres necessitaven capacitat de lluita i guerra per enfrontar-se a un Barça que arribava com a clar favorit després de passat per sobre del Deportivo Liceo amb un clar 5-2, malgrat que els gallecs jugaven a casa. Els reusencs tenien clar que assolir la victòria implicava concedir ben poc. Per això, els primers minuts van passar amb una lluita amb un bloc baix sense passar-se amb el contacte, i concedir així el menor nombre de faltes possibles.

El Barça buscava fer mal al Reus en els desajustos de la defensa roig-i-negra. Amb tot, cada vegada que s'obria un forat, allà apareixia Càndid Ballart per aturar els remats a porta amb el casc si feia falta. De fet, Ignacio Alabart i Ferran Font van ser els blaugrana que més ho van intentar, tots ells sense sort. També estava present el exroig-i-negre Sergi Aragonès, jugador estrella la temporada passada sota les ordres de Jordi Garcia, ara, al bàndol blaugrana.

El Reus Deportiu també buscava les seves opcions a la porteria rival. Martí Casas i Maxi Oruste van posar a prova la resistència del Barça amb dos remats des de l'exterior després d'unes ràpides transicions. Els de Jordi Garcia no podien penetrar amb comoditat l'àrea rival perquè la pressió defensiva del Barça era elevada. Amb tot, el capità reusenc Joan Salvat va trobar la manera d'endinsar-se a l'àrea i amb un aixeca i pica va anotar el primer del Reus colpejant al casc del porter del Barça. Amb tot, la jugada va quedar invalidada per l'àrbitre malgrat les protestes reusenques.

El Reus Deportiu va deixar que el partit arribés al descans tranquil i sense sorpreses. De fet, en tota la primera part no va haver-hi cap jugada de bola aturada. Tot es resoldria a la represa.

Els reusencs van mantenir el pla de partit fèrriament a la segona meitat. Els de Jordi Garcia aconseguien aturar el Barça i també les seves oportunitats. De fet, una de les primeres accions de perill va ser un mà a mà que Oruste va enviar per sobre de la porteria blaugrana. Després d'aquesta acció, el Reus es va fer amb el domini de la bola. Els roig-i-negre no tenien pressa. No volien arriscar i el pas dels minuts anava a favor seu, perquè seria el Barça, el favorit, qui arriscaria més per no arribar als penals. Al seu temps, el conjunt blaugrana va frenar la dinàmica amb un temps mort.

El Barça només aconseguia fer mal si el Reus fallava, i això va ocórrer poques vegades. D'aquesta manera es va arribar als últims deu minuts de partit amb un empat a zero, inusual a l'hoquei. La tensió carregava l'ambient i va ser en aquests darrers minuts agònics quan va començar un nou partit. El Reus va tenir la primera ocasió clara amb un bon remat d'Arnau Canal que va aturar Marc Grau. La rèplica va ser instantània, una transició blaugrana va acabar amb Sergi Aragonès enviant una pilota al pal.

El partit va entrar en el ram dels últims cinc minuts sense cap falta directa i cap penal. Les individualitats resoldrien això abans dels penals. El Reus i el Barça s'encaraven com dos pistolers en el desert, preparats per aixecar l'arma per batre's en duel. El primer en disparar va ser el Reus amb una fuetada de Martí Casas que va marxar fora. El Barça va aprofitar el refús per disparar un contraatac a través de Ignacio Abalart que, en arribar davant de Càndid Ballart, va deixar el gol en safata a Sergi Aragonès. L'ex del Reus no va perdonar al seu exequip. De fet, els va arrabassar l'èpica de les mans.

El Reus va intentar buscar l'empat a la desesperada, ja sense porter. Però ni els intents de Julià ni els de Oruste van aconseguir res i els de Jordi Garcia van haver de veure com l'anhelat trofeu se'ls va escórrer de les mans a l'últim segon. Un partit titànic dels roig-i-negres que va quedar sense premi.