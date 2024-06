El CH Vila-seca fa història i domina la selecció espanyola sub-17 amb quatre convocats

El Club Hoquei Vila-seca va fer història el darrer dilluns perquè quatre dels seus jugadors formaran part de la selecció espanyola sub-17 que competirà en el Campionat d’Europa del 14 al 20 de juliol. Aquesta és la primera vegada que l’entitat té tants jugadors convocats i, a més, és l’equip que té més representació, per sobre del Barça Hoquei amb tres convocats.

El president del CH Vila-seca, Guillermo García, va destacar que «és tot un orgull. Això vol dir que des del club s’estan fent bé les coses des del moment que es va voler fer un gir a la formació de la base». A més, va afegir que «és el resultat d’una gran dedicació dels tècnics de la casa. No és el treball d’un dia, sinó d’una dinàmica esportiva del club».

L’entitat no té representació a la màxima categoria de l’hoquei estatal, però brilla per la seva base. García va apuntar que «els quatre formen part de l’equip que ha aconseguit dos subcampionats de Catalunya, dos subcampionats d’Espanya, Campions i subcampions de Catalunya per Províncies, i que porten 4 anys seguits acabant entre els sis primers de tota Catalunya. A més, cal recordar que l’any passat vam estar representats amb Yeray Roig».

Un dels principals artífexs d’aquesta fita és el seu entrenador, Arnau Moragas. El tècnic dirigeix tant l’equip juvenil com el primer equip sènior. Moragas va destacar que «és un fet històric i els jugadors s’ho han guanyat a la pista. El club ha posat les eines perquè això es produeixi. Treballem molt per a la nostra base, oferim moltes eines de millora i això ha marcat la diferència. Ara es comencen a donar els fruits del nostre treball».

Des de l’entitat vila-secana tenen molt clar que el seu punt fort és la seva base i, per això, també treballen activament per tornar tornejos de nivell, com per exemple el Campionat d’Espanya Juvenil del mes de maig.

Els quatre jugadors del CH Vila-seca disputaran el Campionat d’Europa sub-17 del 14 al 20 de juliol a Olot. També ho faran acompanyats per un altre jugador de la demarcació, Martí Pallejà, del Reus Deportiu.

Aquest haurà de competir amb Eloy Garmendia. El porter del Vila-seca destaca per la gran capacitat de lectura de joc i també per fer ús a la perfecció de la seva envergadura sota els pals. D’altra banda, Pau Porta és un juvenil de segon any que és especialista en el joc interior. Porta té gol i és molt intel·ligent a l’hora de posicionar-se dins de l’àrea. Jan Berent destaca per ser un tot terreny a la pista i té les condicions tècniques i físiques per poder ser determinant a la pista. Finalment, Joel Milà és un jugador resolutiu i capaç de crear situacions de superioritat. A més, destaca pel seu caràcter competitiu sobre la pista. Tots quatre es van quedar a les portes de participar al Campionat d’Espanya, però s’han guanyat el premi de representar la selecció.

El porter Eloy Garmendia del CH Vila-seca.CH Vila-seca

Primer, l’ascens a Nacional

Abans de mirar cap a l’Europeu, els quatre joves jugadors del CH Vila-seca posen el punt de mira en el play-off d’ascens cap a Nacional Catalana d’aquest cap de setmana. L’equip sènior juga demà contra el Club Patí Roda el primer duel de la fase i, en cas de guanyar, passarien a la final de diumenge per un bitllet a Nacional Catalana.

El tècnic vila-secà destaca que l’ascens no és un objectiu prioritari «lluitarem amb convicció per aconseguir l’ascens, però l’objectiu del club és treballar la base i que els joves jugadors escalin fins on es proposin. Amb tot, pujar seria la cirereta en el pastís d’un gran equip format per jugadors sènior i joves, la majoria formats a la casa».

