El Reus Deportiu vol renéixer de les seves cendres aquest 2024

Any nou, vida nova. No queda res més per al Reus Deportiu que tornar a néixer de les cendres. L’any 2023 no va tancar de la millor manera per als roig-i-negres. A la lliga, els de Jordi Garcia van caure contra el Lleida per 3-1 en un partit amb domini local en les ocasions. El resultat va deixar a l’equip en sisena posició a la classificació. A falta d’una jornada per acabar la volta, els roig-i-negres no depenen d’ells mateixos per quedar entre els quatre primers i, d’aquesta manera, ser caps de sèrie a la Copa del Rei. Quedar fora d’aquesta posició podria significar enfrontar-se a la primera ronda contra el Barça, i, així, complicar-se la supervivència a la competició. D’altra banda, a la Champions, els reusencs van patir una derrota de les que fan mal. El CP Calafell es va emportar el derbi per un contundent 4-1 i va dificultar el camí per l’accés als quarts de final.

A l’estiu, els roig-i-negres es van reforçar amb peces de qualitat com són Maxi Oruste, Martí Casas i Arnau Canal, però les peces no han acabat d’encaixar. Alguns casos, com el de Martí Casas són sorprenents. El pitxitxi de l’OK Lliga de la darrera temporada va marxar a les vacances de Nadal amb un total de 7 gols en aquest primer tram de l’OK Lliga. L’any passat, en aquestes mateixes dates, el de Mataró ja acumulava un total de 18 dianes i començava a atraure l’atenció de totes les mirades. D’altra banda, Maxi Oruste ha vist el seu impacte a la plantilla reduït a causa de les lesions. Aquestes no han permès tenir regularitat al jugador argentí.

El pes de l’equip ha caigut sobre les espatlles dels de sempre. Sergi Aragonès continua sent la peça angular dels de Jordi Garcia. El jugador és el màxim golejador amb 8 dianes, però també és l’habilitador que mou l’atac de l’equip de la mà de Marc Julià. A més, jugadors com David Gelmà i Diego Rojas també han tingut els seus moments de fer un pas endavant per ser essencials durant la competició. Finalment, Càndid Ballart es manté en la línia de seguretat que va oferir la temporada passada.

El potencial de la plantilla del Reus Deportiu continua latent, només cal que les peces comencin a encaixar i la maquinària a funcionar. Els reusencs necessiten trobar la regularitat perquè tot comenci a rodar. La primera prova de l’any serà aquest diumenge a les 12.30 h al Palau d’Esports contra el Girona CH. El camí continuarà la pròxima setmana contra el Benfica a la Champions i el Barça a la lliga.

El Reus, entre els millors

El darrer dissabte, abans d’acabar l’any, la Federació Catalana de Patinatge va organitzar el Partit de les Estrelles que va enfrontar a la selecció catalana contra un conjunt dels millors jugadors de l’OK Lliga. El Reus Deportiu va estar representat en tots dos equips. Per una banda, Catalunya va comptar amb Càndid Ballart a la porteria. D’altra banda, Jordi Garcia va dirigir l’equip All-Star, on també hi va ser Sergi Aragonès. Finalment, la selecció catalana va vèncer el duel per 9-6.