Esports
El Reus Femení, a un pas de certificar l’ascens a Tercera Federació
Si les d’Adri Calderón sumen un punt diumenge o el Pallejà perd, pujaran
La Fundació Futbol Base Reus està a un pas de segellar un històric bitllet per a la Tercera Federació. El conjunt roig-i-negre podria celebrar l’ascens de categoria a falta de tres jornades per al final en dues situacions: si les d’Adri Calderón guanyen o empaten al camp del Terrassa o si el Pallejà, sisè classificat, perd o empata contra el Barça C.
El Reus Femení està a un pas d’assolir un premi merescut amb l’esforç de tota una temporada. Després de dos ascensos consecutius, l’any passat les roig-i-negres van aconseguir la permanència folgadament a Preferent. Adri Calderón va agafar les regnes de l’equip a la meitat de l’anterior temporada i aquest estiu va formular un projecte jove i ambició que tenia per objectiu trucar a la porta a la Tercera Federació.
Aquest diumenge es podrien collir els fruits d’una temporada esplèndida en la qual les roig-i-negres sumen 18 victòries, 4 empats i 5 derrotes. Les de Calderón conserven una ratxa de nou partits sense perdre, vuit dels quals són victòries. Entre aquestes hi ha de claus com els 4-3 contra el Porqueres i la Roca Penya Blanc Blava. Després del punt de mèrit sumat al Nou Sardenya contra l’Europa B, la setmana passada les roig-i-negres van fer un pas de gegant emportant-se el duel per 4-0 contra la Guineueta.
En tot aquest procés l’equip ha patit una evolució. El projecte va iniciar l’estiu amb una bona sacsejada. Es van incorporar nou jugadores al projecte roig-i-negre i va haver-hi un procés d’adaptació. La primera victòria no va arribar fins a la quarta jornada i, després d’aquesta, una ratxa de 13 partits sense perdre, un camí de creixement que han recorregut fins ara.
Remodelació de Tercera RFEF
Enguany l’ambició de l’ascens era clau per al conjunt roig-i-negre. La Real Federación Española de Fútbol ha preparat una reestructuració del futbol femení per a l’any que ve. La Tercera Federació femenina passarà a formar-se per 18 grups de 12 equips dividits per comunitats autònomes.
Aquesta variació ha augmentat els ascensos de categoria i, d’aquesta manera, els cinc primers equips de Preferent pujaran de categoria. Ara mateix, la Fundació Futbol Base Reus és la quarta classificada amb 58 punts i està a 8 de distància respecte al Pallejà, el sisè i primer club sense ascens. Només hi ha 9 punts en joc, això fa que un resultat positiu diumenge sigui definitiu a falta de dos partits per acabar.
Les reusenques també podrien ascendir si perden, sempre i quan el Pallejà també falli. Això sí, aquest resultat és factible perquè aquest diumenge s’enfronten al Barça C, el líder i un equip que ho ha guanyat gairebé tot aquest curs.