Nacho: «El Nàstic va voler que renovés, però vaig decidir marxar»

Després d’estar a l’ull de l’huracà, canviar d’equip i de grup de Primera RFEF i de complir la sanció de sis mesos sense jugar, Nacho González ha trencat el silenci. En una entrevista a EmartSoccer, l’agència de futbolistes que el representa, l’excentral grana ha expressat com ha viscut els darrers mesos després de la seva sortida de Tarragona. «El Nàstic va voler que jo renovés, però per diferents motius contractuals vaig decidir canviar de club. Vaig considerar que no eren les condicions després del que vaig demostrar al camp», diu González.

L’Intercity CF va apostar pel seu fitxatge, tot i saber que la primera part de la temporada no podria comptar amb el defensa. «Tenia esperança en el recurs presentat pel Nàstic perquè el que se m’havia aplicat com a sanció era un tema que no s’ajustava a la realitat. Hi havia proves bastant clares i concises en les quals es demostrava que jo no vaig agredir a ningú», expressa l’excentral grana. «Ha sigut molt fotut perquè s’ha tacat la meva imatge quan mai he agredit a ningú en un camp de futbol i se m’ha catalogat d’una cosa que jo mai seré», afegeix González.

El defensa sevillà també exposa que, arran de la sanció, se li han tancat «moltes portes», inclús de l’estranger, ja que, segons explica, tenia «moltes opcions» per escollir i que la gran majoria es van esfumar.

Marcar el futur

Nacho González fins ara no havia parlat del partit contra el Màlaga CF i apunta directament a l’àrbitre Eder Mallo. «Les primeres setmanes ho vaig passar molt malament. Vaig ser un dels més damnificats d’aquell partit. Una persona va decidir fer la seva i marcar-me el futur. Ningú sap que hagués pogut passar si jo no hagués patit la sanció. Això a nivell personal, perquè com a grup, equip i afició d’una ciutat sencera, aquell partit va marcar», exposa González.

No tocar el tema

El futbolista andalús també es refereix a l’entrevista amb la seva agència al procés judicial d’Eder Mallo. «Prefereixo no tocar molt el tema perquè revius sentiments. Quan surt la notícia i la compartim a casa intentem no estendre’ns molt perquè ens afloren els sentiments i la ferida fa mal. Però, per altra banda, ens agradaria que es fes justícia i, si es determina que allò no va ser legal, han de pagar els culpables. Perquè, si és així, van tirar enlaire la il·lusió d’una ciutat i d’un club», sentencia González.

Més enllà de la sanció, l’aposta de Nacho per l’Intercity no li està sortint com desitjava. Amb només 28 punts, el conjunt valencià és l’últim a la classificació del grup 2 de Primera RFEF i està a sis punts de la salvació. «És difícil, però confiem a aconseguir salvar-nos. He passat moments difícils, però quan vaig tornar em vaig sentir un nen amb sabates noves», expressa González. Nacho va jugar un total de 35 partits amb el Nàstic i va marcar dos gols.