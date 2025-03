El Reus FC Reddis ensenya múscul contra l’AE Prat (4-2)

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Reus FC Reddis va mostrar múscul ahir contra el cuer en una exhibició de la pólvora del líder. El conjunt roig-i-negre va demostrar que pot superar qualsevol situació per allargar una ratxa positiva que ja és de deu partits sense perdre. L’AE Prat, tot i ser el cuer de la categoria, va plantar cara al líder amb dos gols de Miguel Fernández, però els reusencs van acabar per solucionar el partit en el darrer tram.

El duel va començar amb uns protagonistes particulars sobre la gespa. Els jugadors del Reus Deportiu d’hoquei patins van trepitjar la gespa del Municipal per rebre un homenatge pel seu triomf a la Copa del Rei. El Prat arribava al partit amb la necessitat de punts, i, d’aquesta manera, va

plantar cara des de la possessió al Reus FC Reddis. Amb tot, el líder va saber gestionar la disputa i va aprofitar la seva oportunitat. Marc Grau

va castigar un error visitant per servir en safata una ocasió a Joan Torrents. El davanter va superar el porter amb qualitat per posar l’1-0 abans del descans.

A la segona meitat, el partit va embogir. Al Prat no li quedava una altra que buscar l’empat amb desesperació, i ho va aconseguir. Una pèrdua de Pol Fernández va acabar amb la igualtat en el marcador després que Miguel Fernández superés a Pepo Campanera. Amb tot, el Reus només va necessitar uns minuts per avançar-se en el marcador. Ricardo Vaz va caçar una jugafa embolicada en un córner per posar el 2-1, però no va ser suficient perquè, quatre minuts després, Miguel Fernández va tornar a empatar. Després de minuts d’insistència, el gol va arribar amb una errada del porter visitant que, amb una mala sortida, va deixar una pilota morta a la línia de gol que Pedro Martín va empènyer al fons de la xarxa. Finalment, Pau Russo va matar el duel amb el 4-2 al temps afegit.