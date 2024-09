Be My Referee: Preparant els millors àrbitres

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

«Volem que les persones amb diversitat intel·lectual també siguin àrbitres», així va destacar Alberto Puig, director de la Fundación Mi Alex, un dels impulsors, juntament amb AGF Genuine Experiences i Down España del projecte pioner Be My Referee. Entre el dimarts i el dijous de la setmana passada, tretze persones amb diversitat intel·lectual van participar en diverses sessions d’aprenentatge a Tarragona amb tres àrbitres professionals de la Real Federación Española de Fútbol, per formar-se com a nous àrbitres.

«El projecte neix perquè volíem fer un pas més en la inclusivitat. Durant els duels de la Lliga Genuine vam observar que els partits podrien donar cabuda a una persona més amb diversitat intel·lectual, l’àrbitre», va apuntar Puig. D’aquesta manera, Be My Referee pretén obrir aquesta via creant una metodologia reproduïble perquè l’arbitratge sigui un nou una nova via per aprendre els valors de l’esport per a persones amb diversitat intel·lectual i que, en el futur, es puguin veure nou àrbitres, fins i tot més enllà de la Liga Genuine: «Dani Alcaraz es va convertir en el primer àrbitre amb síndrome de Down. És l’exemple a seguir, xiula partits de categories inferiors i el nostre objectiu és formar nous àrbitres que també puguin dirigir aquests partits», va apuntar Puig.

Una setmana després de les primeres sessions, des de l’organització van destacar que va ser «tot un èxit. Estem satisfets i som optimistes per consolidar una proposta que posa el focus en la inclusió i demostra que, amb les oportunitats adequades, els límits poden superar-se, i això permet a tots participar en igualtat de condicions».

Alberto Puig va subratllar que «amb només dos o tres dies de formació la resposta va ser molt bona. A partir d’aquí treballarem en formar una Comisió Pedagògica que lideri els següents passos a seguir». Les sessions d’entrenament comptaven amb classes teòriques en les quals els àrbitres professionals ensenyaven els fonaments de l’arbitratge i també amb classes pràctiques que, amb l’ajuda dels jugadors del Nàstic Genuine, els nous àrbitres van poder xiular els seus primers partits. Finalment, els tretze primers àrbitres formats en el projecte dirigiran els seus primers partits oficials en el torneig Be My Referee que es disputarà a finals d’octubre a les instal·lacions del Nàstic de Tarragona i que comptarà amb la presència de sis equips de LaLiga Genuine.

Després de l’èxit confirmat de la iniciativa impulsada per la Fundación Mi Alex, Down España i AGF Genuine Experiences, s’espera que s’obri un nou camí per a les persones amb diversitat intel·lectual per gaudir de l’esport a través de l’arbitratge i, a poder ser, que no es quedi només en el futbol.