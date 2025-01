El CB Salou afronta la lluita pel ‘play-off’ sense Adrià Aragonès

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’OCA Global CB Salou té ara al davant un repte difícil. El conjunt de Jesús Muñiz es troba en plena lluita per les posicions de play-off d’ascens. Ara mateix, es troben en novena posició amb un balanç de set victòries i set derrotes, igualats amb el Gironès Bisbal Bàsquet, equip que marca l’objectiu amb la vuitena posició. Des de l’entitat blava s’havien posat com a objectiu repetir la història de l’any passat, quan van accedir al play-off en quarta posició. Amb tot, la lluita a la Segona Federació sempre és ferotge i igualada, i, ara, és una mica més difícil per als salouencs, perquè no poden comptar amb un dels seus referents per lesió: Adrià Aragonès.

Sense l’aler, els de Jesús Muñiz han acumulat dues derrotes consecutives a la pista del CB Sant Antoni i a la de l’UPB Gandía el darrer dissabte. Aquest diumenge, els salouencs buscaran capgirar la dinàmica amb els seus al pavelló Salou Centre contra el Fibwi Palma.

Enguany, Adrià Aragonès ha esclatat com un dels homes forts de la plantilla amb Iker Montero. Després d’una temporada a l’ombra d’Isaac Mayo, l’aler ha aprofitat l’oportunitat per posar-se sota el focus. En els darrers tres partits de l’any, Aragonès va ser un dels destacats amb 16, 22 i 20 punts. Enguany, Aragonès ha assolit un amitjana de 13,6 punts per partits, més que el doble dels 6,1 en tota la fase regular de l’any passat. Al mateix temps, aquest curs ha jugat deu minuts més de mitjana per partit amb 29:53.

El punt fort d’Aragonès ha sigut la intensitat. L’aler ha millorat en el tir i en l’anotació, però el que el convertia en un corcoll era la seva velocitat i la capacitat d’executar transicions letals i castigar cada error del rival.

Aquesta era una arma massa important per a Jesús Muñiz, que ara haurà de buscar alternatives per omplir el forat de forma oblidada. De moment, és el base Víctor Aguilar i Iker Montero els que carreguen la puntuació de l’equip.

El tècnic Jesús Muñiz ja està treballant en la maquinària salouenca. Tot i no comptar amb un dels seus millors jugadors, buscarà reforçar el joc coral de l’equip per trencar la mala dinàmica per assolir la primera victòria del 2025 diumenge contra el Fibwi Palma.