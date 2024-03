El CBT agafa aire i supera la primera de les finals per a la salvació (71-84)

L’Ibersol CBT va superar amb èxit la primera final de la temporada. Els cebetistes van guanyar per 71-84 al Santfeliuenc en un partit en el qual la victòria era vital per mantenir les opcions per a la salvació. Els de Jorge Serna es van presentar al partit amb la baixa del base Jahmal Jones que, sumada a la de David Fernández, deixava tocada la posició del base. Amb tot, qui va encarregar-se de liderar el partit va ser el nord-americà AJ Plitzuweit que, amb un total de 26 punts, va guiar l’atac cebetista. Els de Jorge Serna entraven al partit amb una molt bona intensitat defensiva que els va permetre anotar en ràpides transicions. El fitxatge local, Cowart, donava l’avantatge al Santfeliuenc, però l’entrada en escena de Plitzuweit va igualar el primer quart amb l’encert en el tir lliure i des de la línia de tres. L’exhibició ofensiva de Plitzuweit pujava de nivell a començaments del segon quart: tres triples consecutius posaven per davant el CBT que, fins i tot, es van arribar a posar a quinze punts d’avantatge al descans. La reacció local va arribar a la represa i, després de retallar distàncies al tercer quart, van quedar-se a un punt del CBT en el darrer quart. Amb tot, els de Serna van mostrar caràcter i sang freda i van saber rematar el duel posant el 74-81 final. Els blaus es queden a un triomf de la posició de play-out.