BÀSQUET
Tarragona espera la Copa de la Reina amb el Palau d'Esports Catalunya ple
Totes les entrades estan venudes per a un esdeveniment únic
Falta una setmana per a l'arribada de la Copa de la Reina 2026 a Tarragona, però l'expectació és màxima. El Palau d'Esports Catalunya ja ha penjat el cartell de sold-out per a una competició que atraurà el millor bàsquet femení de l'estat a la ciutat.
«Feia nou anys que la Copa de la Reina no es duia a terme a Catalunya i la tindrem a casa. És una de les acollides més grans que hem tingut mai al pavelló. És un torneig de prestigi amb un gran impacte», va destacar el conseller d'Esports Mario Soler. La competició arrenca el pròxim dijous i s'allargarà fins a la final de diumenge. Els abonaments ja estan exhaurits i s'esperen més de 5.000 ànimes al Palau. Unes xifres que se sumen al desplaçament d'un centenar de jugadores professionals i 50 persones dels equips tècnics i també les més de 280 persones dels equips de la Minicopa LF.
Els set partits que es disputaran de dijous a diumenge seran retransmesos en directe per Teledeporte. En edicions anteriors, més de 850.000 espectadors van seguir per directe els partits i l'impacte digital genera més de 7 milions d'impressions.
El Palau d'Esports Catalunya ja ha aplegat altres competicions de bàsquet, com la Minicopa i la Lliga Catalana ACB, però aquest torneig és especial en ser el de més prestigi, amb un trofeu important en joc. «És un dels esdeveniments més grans que hem tingut al Palau. A més, és femení. Hem trencat l'estigma que l'esport femení no tira tant amb un sold-out», va apuntar Soler.
Palau ple i amb grades
La Copa de la Reina també estrenarà les anhelades grades telescòpiques. La instal·lació d'aquestes va començar el 19 de gener i estaran llestes per ser estrenades la pròxima setmana. «Era una peça fonamental que li faltava al Palau. Ens permet acollir competicions com aquesta sense els costos econòmics, molèsties als clubs locals i riscs de danys al parquet», va subratllar el conseller.
Soler també va voler posar en valor la feina del Patronat d'Esports: «Treballen intensament tant per preparar la Copa de la Reina com amb molts altres esdeveniments que es desenvolupen en paral·lel. Tot això sense deixar la gestió ordinària dels clubs i instal·lacions municipal. La seva feina no es veu, però és essencial».
Competició d'alt nivell
Els vuit millors equips femenins de l'Estat posaran tota la carn a la graella per emportar-se el trofeu. El Casademont Zaragoza i l'Spar Girona arriben al torneig amb l'etiqueta de favorits. El conjunt aragonès és l'actual líder de la lliga mentre que les gironines són segones, però amb una estima especial per al torneig.
Els finalistes de l'any passat Hozono Jairis i Perfumerías Avenida també són presents en una llista que completen el València Bàsquet, l'IDK Euskotren, Durán Ensino i Innova Leganés.