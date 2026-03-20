El Nàstic juga la primera de les 10 finals contra un Algeciras necessitat
Fa un mes que l’equip andalús no guanya i ha passat del play-off a apropar-se perillosament al descens
El Nàstic es juga la primera de les deu finals per a la salvació aquest diumenge contra l’Algeciras. El conjunt andalús va ser el primer rival del curs i, des d’aquella victòria al Nou Estadi ha plogut molt. A Tarragona literalment i, a l’equip, tres entrenadors i un nou objectiu. El duel de diumenge és clau per consolidar les bones sensacions que va tenir l’equip de Pablo Alfaro contra el Sabadell.
L’Algeciras arriba al duel amb necessitat de sumar. Fa un mes que no guanya un partit i la darrera setmana ha sigut difícil. Tres partits consecutius fora de casa, dos empats i un darrer empat contra l’Alcorcón va culminar una dinàmica que els ha tret del play-off fins a apropar-los al descens. Amb 38 punts, una victòria del Nàstic significaria sumar un equip més en la lluita al fang per la salvació. En canvi, una victòria de l’Algeciras els tornaria a la tranquil·litat. L’equip andalús ho sap i, per això, ha preparat un duel especial al Nuevo Mirador amb el dia de club, així que s’espera un bon ambient de futbol i hostil per al Nàstic.
Els grana van sumar bones sensacions contra el Sabadell, però necessiten allargar-les aquest cap de setmana. El Nàstic ja ha fet bons partits durant la temporada, però els ha faltat la regularitat, molt necessària en la recta final. Els grana necessiten guanyar per allunyar-se del descens i la tasca serà complicada.
Per al Nàstic, Andalusia és terra maleïda. Els grana només sumen una victòria i tres derrotes –cadascun pitjor que l’anterior– aquesta temporada. Ara, la realitat exigeix sumar de tres en tres i, per fer-ho, s’ha de plantar cara a l’Algeciras.
Malgrat no estar en el millor moment, l’equip de Javi Vázquez ha demostrat ser un equip ben treballat i competitiu. No fa tant estava en posicions de play-off. A més, són especialment forts a casa. De fet, només han perdut dos partits al Nuevo Mirador i el darrer va ser a l’octubre contra l’Europa per 2-3.
Qui també és dubte és el tarragoní Aleix Coch, objectiu grana al mercat d’hivern. A principis de mes va patir una lesió que l’ha fet perdre els darrers dos partits i el seu retorn contra el Nàstic és una incògnita.