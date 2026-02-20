FUTBOL
El Nàstic es retroba amb un Atlético Madrileño colíder i imbatut a casa
Els grana viatgen amb les baixes de Marc Montalvo i Óscar Sanz i amb Jaume Jardí disponible
El Nàstic de Tarragona afronta aquest dissabte el seu tercer duel de forma consecutiva contra equips filials. Aquesta vegada serà contra l’Atlético Madrileño, colíder de la categoria i, fins ara, imbatut al seu estadi. La necessitat continua sent la de sempre: assolir una victòria per revertir una situació que cada setmana es torça una mica més.
El conjunt de Cristóbal Parralo ha de demostrar moltíssim més del que va fer contra el Betis Deportivo. L’escomesa final liderada per Keyliane Abdallah i Pol Cid no serà suficient per batre a un filial madrileny que, tot i no trobar-se en el seu millor moment, té talent i de sobres per atropellar el conjunt grana si juga com en els darrers partits.
Els de Fernando Torres arriben al duel després de sumar una victòria que va tallar la sequera de quatre partits sense victòria. Amb tot, no va ser la més senzilla, perquè va guanyar a l’Atlético Sanluqueño –equip en descens– patint i amb un gol en els darrers minuts. Amb tot, continua sent l’Atlético un rival vertical i potent per unes bandes que l’equip converteixen en el més golejador de la categoria. De fet, així es demostra situant-se colíder amb el Sabadell amb 43 punts.
Els records de l’enfrontament de la primera volta al Nou Estadi són durs de recordar. Llavors, els de Fernando Torres van superar per 0-3 al Nàstic per provocar una de les nits més difícils viscudes al Nou Estadi. Aquesta va acabar amb l’afició grana escridassant al tècnic Luis César i també a la directiva i, amb la derrota, l’entrenador gallec va ser fulminat per donar pas a Cristóbal Parralo.
Ara, l’andalús arriba en una necessitat de punts similar, tot i que compta amb el suport expressat durant els darrers dies tant pel president Lluis Fàbregas com pel secretari tècnic Sergi Parés. Això sí, la confiança és un recurs que un mal resultat pot esgotar ràpidament. La clau és recuperar una plantilla tocada i que ha de recuperar la seva millor versió. En els darrers partits, Parralo va acabar desesperat amb els seus i així ho va fer notar en sala de premsa.
Sense Montalvo ni Sanz
El partit contra l’Atlético Madrileño ja és complex, però ho serà una mica més perquè Parralo no podrà comptar amb la seva parella de migcampistes titulars. Els capitans Óscar Sanz i Marc Montalvo es perdran el partit per sanció. D’aquesta manera, Mángel entra en la primera línia i la incògnita serà en l’aposta de Parralo per omplir la medul·lar sigui amb Aitor Gelardo –que torna de sanció– o donant pas a Pol Cid. Tot apunta que el tortosí tornarà a tenir una oportunitat. De fet, el senyal és que Cid no va jugar la Copa Catalunya amb la resta dels companys pobletans.
Qui també torna és Jaume Jardí. L’equip va trobar a faltar al crack grana, que arribarà directe a l’onze titular. D’altra banda, també queda la incògnita de Keyliane Abdallah. L’extrem francès és una de les sensacions de l’equip i, dissabte, podria tenir la seva recompensa en forma de primera titularitat.