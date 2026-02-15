Ciclisme
Solcam Equip Ciclista presenta els seus corredors per a la temporada 2026 en la que celebra el seu 10è Aniversari
L’esquadra d’Altafulla es marca com a objectius continuar creixent com a referent del ciclisme amateur català i reforçar el seu projecte esportiu i social
El Solcam Equip Ciclista ha presentat els corredors que formaran part de l’esquadra d’Altafulla durant la temporada 2026. Els membres de l’equip són: Cristina Mas, Rosa Muixí, Sergio Bernabé, Rubèn Portolés, Víctor Colomé, Xavier Figuerola, Jordi Artigues i Germán Alonso. Dirigits a nivell tècnic per Xavi Figuerola, Maria Larroy i Marc Segura.
Amb aquest roster el Solcam Equip Ciclista, que enguany celebra el seu 10è Aniversari, competirà al calendari federat català de ciclisme amateur i a altres proves o esdeveniments populars de proximitat. Els objectius per a aquesta temporada són mantenir la dinàmica de creixement tant a nivell esportiu com de les diverses iniciatives socials en les que prenen part.
Marc Segura, CEO de Solcam Energia i tècnic de l’equip, ha destacat que «en aquests 10 anys els nostres valors fundacionals es mantenen intactes: constància, superació, treball en equip, responsabilitat, compromís amb el territori, inclusió, igualtat de gènere i sostenibilitat». Segura ha subratllat que «el ciclisme per a la nostra empresa és, també, una manera de projectar els nostres valors, vinculats a l’eficiència, la proximitat i un concepte de l’energia que pensa a llarg termini».
El Solcam Equip Ciclista es va fundar l’any 2016 impulsat per Solcam Energia, empresa amb més de 20 anys d’experiència en solucions energètiques i autoconsum fotovoltaic, i que compta amb el suport d’altres patrocinadors com Car Service Francolí, Julbo Eyewear i la Penys Ciclista Altafulla. En aquests 10 anys, s’ha consolidat com a referent del calendari amateur català i com a fàbrica de talent, formant corredors que han fet el salt al professionalisme.
Un fita important d’aquests 10 anys d’història va ser la creació l’any 2023 de l’equip femení, el primer del Camp de Tarragona. Integrat per nou corredores, l’esquadra va néixer amb l’objectiu de donar resposta a la manca d’estructures competitives per a dones participant en curses de carretera, mountain bike, ciclocròs, tan en proves socials com del nivell de la Copa Catalana i la Copa d’Espanya en categories elit i màster.