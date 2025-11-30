Bàsquet
L’Ibersol CBT perd a casa davant del Calvià en un final molt ajustat (95-97)
Els de Toni Larramona van portar la iniciativa fins als últims 5 minuts, quan els mallorquins van ser capaços de posar-se pel davant i fer-se amb la victòria
L’Ibersol CBT ha perdut a casa davant del Calvià en un partit en què els de Toni Larramona han portat la iniciativa fins als últims 5 minuts, quan els mallorquins ha estat capaços de posar-se pel davant i fer-se amb la victòria en un final a cara o creu. L’encert en els triples dels visitants (15/32) ha estat determinant per al resultat final, que hauria pogut ser d’un altre signe si hagués entrat un últim llançament d’Adri Duch en l’últim segons.
Una poderosa esmaixada de Loras i un moviment a la pintura de Buscail obrien el marcador i el primer avantatge dels tarragonins. El domini de les torres bessones blaves el llastrava la segona falta de Buscail, que el portava a la banqueta per precaució.
La defensa, però, seguia funcionant i, en atac, els triples de David Fernández i les penetracions d’Stefanuto afavorien una escletxa de 8 punts (16-8, minut 7). Un forat que el Calvià, més encertat que en els primers minuts, retallava en el tram final del quart per tancar-lo amb un ajustat 24-21.
Els mallorquins es posaven per davant en el primer minut del segon període (24-26). Irrompia Stefanuto, que anotava, recuperava pilotes, rebotejava i assistia a Buscail i Campeny per restablir la iniciativa: 31-26.
El Calvià tornava a demostrar resiliència fins el 33-32, però els tarragonins s’entestaven en consolidar l’escletxa i estiraven el marcador: 39-32, minut 6. Un altre cop els visitants eixugaven la renda i es posaven a dos punts a 2 minuts per al descans. Els triples d’Iker Fernández i Duch donaven oxigen als locals, que marxaven al vestidor amb un mínim avantatge de 49-45.
La segona part arrencava amb intercanvi de cops. El Calvià treia petroli d’uns minuts de desconcert del CBT i es tornava a posar a 1, però els tarragonins es refeien per tornar a marcar distàncies després d’un triple d’Iker Fernández al límit de la possessió: 62-55, minut 5.
Els triples mantenien vius als visitants, però el jove base de Vilafranca i Stefanuto també encertaven des dels 6,75 per recuperar una certa distància de seguretat: 73-64, a un minut per al final del tercer quart, després d’un tir obert de Senghor. En acabar el període, 75-66, després d’un màxim avantatge d’11 punts.
Els de Toni Larramona arrencaven l’últim quart imprecisos i el Calvià demostrava el que no tirava la tovallola amb un parcial de 0-8 que disparava les alarmes al Serrallo: 76-74, amb 7 minuts pel davant. Els de Mallorca es posaven perillosament per davant amb un triple a 5 minuts per al final, 79-81, però Iker Fernández tranquil·litzava els ànims amb una penetració.
El tempo del partit era del Calvià i una nova bomba des dels 6,75 feia sang a tres minuts i mig per al final: 81-86. Després del temps mort, un altre triple amb regust ja a estocada definitiva (81-89) i uns tarragonins ja jugant a la desesperada que s’apropaven amb un 85-89 amb només 2 minuts per somiar amb l’èpica.
Alexis Pou, resolia al pal baix, però un triple d’Adri Duch allargava el somni i un altre d’Iker Fernández el feia molt real: 95-95 i últim atac per al Calvià. Marc Garcia en treia profit amb una penetració de Marc Garcia i el triple d’Adri Duch en l’últim segon no trobava la xarxa.