Ciclisme
Reus acull la sortida de la marxa ciclista Reus-Alhama de Aragón
La principal novetat d’enguany és que per primer cop arribarà a l’Alto Jalón per la vessant soriana
La marxa ciclista Reus-Alhama de Aragón, que enguany celebra la seva 11a edició, ha sortit aquest matí de Reus camí de la localitat aragonesa. Mig centenar de ciclistes no han faltat a la cita anual que uneix Reus amb aquest municipi de la comarca del Alto Jalón. L’edició d’enguany de la Reus-Alhama, organitzada amb el suport de la regidoria de Salut i Esports i Reus Esport i Lleure, es disputa del 5 al 7 de juny.
La prova té un recorregut distribuït en tres etapes: Reus – Belchite; Belchite – Calataiud; i Calataiud – Alhama de Aragón. L’etapa del 7 de juny és la principal novetat d’enguany ja que per primer cop arribarà a l’Alto Jalón per la vessant soriana.
La marxa Reus-Alhama, impulsada per veïns de Reus nascuts a Alhama, s’ha convertit en un esdeveniment molt esperat per un bon grup de ciclistes aficionats, molts d’ells amb arrels aragoneses, que han fet d’aquesta cita tot un clàssic del calendari i un vertader esdeveniment social a la zona, ja que a més de gaudir d’aquest esport, aprofiten per gaudir dels paisatges i per recuperar les seves arrels.