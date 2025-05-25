Voleibol
El CV Sant Pere i Sant Pau femení celebra l’històric ascens a Primera Nacional
L’equip entrenat per Eduardo Sánchez va pujar de categoria després de guanyar al Sant Just
El CV Sant Pere i Sant Pau Femení és equip de Primera Nacional. El conjunt entrenat per Eduardo Sánchez va fer història el darrer cap de setmana assolint l’ascens a la tercera categoria estatal de voleibol, una fita que a principis de temporada era un somni bog i llunyà que s’ha fet realitat gràcies al bon rendiment a la fase de promoció.
El conjunt cooperativista arribava com a tapat en el grup de la mort, entre campions d’altres regions i l’amfitrió, però de seguida es va fer notar donant un cop sobre la taula. L’equip jove tarragoní, en el qual la més veterana té 27 anys, transpirava il·lusió i talent i va presentar-se amb un 3-0 divendres contra el CV Sedaví. Va ser un partit ràpid en el qual les tarragonines no van donar ni una opció al rival valencià.
Aquest primer triomf era la clau que el tècnic Eduardo Sánchez va remarcar que era necessària a la prèvia. El triomf donava seguretat a les cooperativistes a afrontar el duel contra el CV Manacor amb una xarxa de seguretat que els donava una oportunitat més en cas de perdre. No va ser necessària. El CV Sant Pere i Sant Pau va ensenyar els ullals i va acabar mossegant a l’amfitrió.
El partit va arribar al cinquè i definitiu set i les rojillas van suar per emportar-se’l. Aquest es va allargar fins al 28-30 quan, en condicions normals, hauria d’haver acabat als 15 punts. Les d’Eduardo Sánchez estan acostumades a viure aquests escenaris.
De fet, a la lliga regular van acabar un set als 40 punts. Las rojillas van remar de valent fins que van acabar doblegant l’esforç de les locals per sumar una victòria que els classificava a les semifinals, la lluita per al bitllet de l’ascens a Primera Nacional.
Rival conegut
La derrota del dissabte al matí contra el Molina Voley deixava a les tarragonines com a segones classificades, així que a les semifinals esperava el Volei Sant Just.
La rivalitat contra l’equip català ha marcat tot el curs. En el primer duel de lliga va acabar amb derrota tarragonina per 3-0, però les rojillas van contestar guanyant el partit al pavelló Sant Pere i Sant Pau per 3-2. A la final de la fase catalana, el Sant Just es va imposar de nou per 2-3.
El destí va tornar a unir als dos equips, però les d’Eduardo Sánchez estaven preparades. Les tarragonines van superar a les seves rivals acèrrimes amb convicció per assolir l’ascens. 25-22, 26-24, 21-25 i 25-18 per esclatar l’eufòria al pavelló Bernat Costa de Manacor. L’emoció es va desfermar sobre la pista amb unes jugadores eufòriques que aviat van poder celebrar-ho amb la delegació cooperativista que les va acompanyar.
Festa a Sant Pere i Sant Pau
Malgrat que van caure per 3-1 en la final simbòlica contra el Manacor, la festa les esperava al pavelló de Sant Pere i Sant Pau. L’afició va rebre les seves heroïnes per felicitar-les per fer del somni una realitat i deixar clar amb un gran crit unànime que són jugadores de Primera Nacional.