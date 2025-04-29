Futbol sala
Torna a Reus el torneig de futbol sala formatiu més gran d’Europa
En total hi participaran més de 2.400 esportistes de totes les categories formatives
Reus acollirà del 13 i 15 de juny de 2025 l’ASB Futsal Costa Daurada, el torneig de futbol sala formatiu més grans d’Europa que portarà al territori a 144 equips de futbol sala de 49 clubs diferents, nacionals (Catalunya, Madrid i Aragó) i internacionals (França, Anglaterra, Finlàndia, Irlanda i Andorra). En total més de 2.400 esportistes de totes les categories formatives, des de prebenjamins fins a juvenils.
El Pavelló Olímpic Municipal, els polilleugers Alberich i Casas, Ciutat de Reus, Cèlia Artiga, Joan Rebull, a més del Pavelló del Col·legi Pare Manyanet i el Pavelló Salle de Reus, són les instal·lacions esportives reusenques que acolliran la competició. Les competicions també es portaran a terme a les instal·lacions esportives de Tarragona, Salou, Cambrils, Riudoms, El Morell La Canonja i Altafulla.
L’objectiu del torneig és oferir als nens i nenes l’oportunitat de gaudir del futbol sala en equip, tot convivint en un entorn privilegiat i compartint l’experiència amb esportistes d’altres clubs. Alhora, amb aquesta sisena edició es consolida el prestigi d’aquest torneig de referència, mantenint-ne la qualitat i obrint noves fronteres per seguir connectant amb clubs d’arreu del món.
El Pavelló Olímpic Municipal ha acollit aquest dilluns la presentació del torneig que ha comptat amb la presència d’Enrique Martín Domínguez, regidor de Salut i Esports; Juan Carlos Sánchez Colchón «Juanqui», jugador del Servigroup Peñíscola Fútbol Sala i padrí de la competició i Josep Masip, Director d’ASB, empresa organitzadora del Torneig ASB Futsal Costa Daurada Cup.
En la seva intervenció, el regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, ha manifestat que l’esdeveniment «situa un cop més la Costa Daurada com un autèntic pol d’atracció per a l’esport de base i demostra, una vegada més, l’atractiu, la qualitat i la capacitat de les instal·lacions esportives reusenques per acollir esdeveniments esportius de primer nivell».