Bàsquet
L’Ibersol CBT derrota el Llíria al Serrallo en l’últim partit de la temporada (88-83)
AJ Plitzuweit i David Fernández lideren als tarragonins amb una gran actuació individual i decisiva al final del matx
L’Ibersol CBT ha estat capaç de derrotar al cinquè classificat de la Segona FEB al Serrallo en l’últim partit de la temporada. Ha estat un matx vibrant amb constants alternatives al marcador que els tarragonins han competit durant els 40 minuts i han sabut portar al seu terreny als minuts finals.
El gran partit de l’escorta AJ Plitzuweit, que amb 29 punts i 31 de valoració, i la irrupció decisiva del capità David Fernández en el tram final (amb dos triples, un rebot ofensiu i dos tirs lliures determinants) han estat les notes individuals d’una victòria que ha estat una demostració col·lectiva de caràcter.
El partit començava a un ritme frenètic amb tots dos equips molt endollats en la faceta anotadora. Amb el marcador igualat durant gairebé tot el primer quart, eren els tarragonins els que eren obrien una primera escletxa significativa amb un 26-19 a 2 minuts per acabar el període. L’encert d’AJ Plitzuweit (10 punts en aquests 10 primers minuts) el compensava el Llíria en el tram final per deixar el resultat un altre cop molt igualat: 26-25.
Un parcial de 7-0 per començar el segon quart, amb un Plitzuweit molt inspirat que seguia liderant l’atac local, donava una nova màxima diferència de 8 punts: 33-25. Els tarragonins perdien efectivitat ofensiva i els valencians, recuperant l’encert exterior i amb Kandulu fent mal dins la zona, reduïen la distància: 37-36 a 4 minuts per al descans.
Tornant del temps mort, els de Toni Larramona recuperaven sensacions amb una esmaixada de Luís García, però el Llíria es posava per davant 41-42, a 2 minuts per a la mitja part. Un triple del capità David Fernàndez tornava avançar el CBT, però la resposta arribava amb un 2+1 després de la tercera falta d’Ndour: 46-46. Una igualtat que Adri Duch trencava convertint en cistella un treballat rebot ofensiu que tancava la primera part.
La segona començava recuperant el ritme ofensiu dels primers minuts del partit. Amb tots dos equips desbocats en atac, una esmaixada monumental de Luis García empatava el marcador a 56, però una penetració contundent de Kennedy provocava el temps mort de Toni Larramona amb 57-61 al minut 4.
Tornant del parèntesi, Plitzuweit connectava el seu quart triple en només sis intents i Pardina i Duch sumaven des del tir lliure. Tot i la reacció blava, el Llíria es resistia a perdre la davantera al marcador i arribava al final del tercer quart per davant: 64-66.
El cop d’efecte psicològic de posar-se per davant el donaven els tarragonins desprès de dues bones accions interiors de David Kristensen i Luís Garcia: 68-66. Després del temps mort, AJ Plitzuweit eixamplava el forat amb un nou triple que els posava 5 amunt. Però un 0-6 del Llíria en un obrir i tancar d’ulls els tornava a donar la iniciativa: 71-72.
Amb el marcador instal·lat en diferències mínimes, estava clar que el partit es decidiria per petits detalls. Un d’ells era una recuperació de la defensa local que Adri Duch transformava en l’empat a 76 a 3:10 per al final. I posats a fer èpica, un triple de David Fernàndez i un posterior rebot ofensiu del capità posaven un 81-78 a falta de poc més d’un minut.
Els valencians fallaven l’atac següent i el base de La Selva posava el colofó amb una nova bomba des dels 6,75 que deixava la victòria ja molt a prop: 84-78 a 40 segons. Encara tocava patir: en només 5 segons els valencians es posaven a 3 amb un triple. Però Plitzuweit rubricava la seva gran tarda i no li tremolava el pols des del tir lliure per sentenciar el partit: 88-83.