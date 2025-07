L’Anella Mediterrània enceta una setmana vibrant

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

L’Anella Mediterrània de Tarragona comença a vibrar per Setmana Santa. La instal·lació esportiva tarragonina compleix la seva tradició particular any rere any amb multitud d’esports i competicions dels més joves. Ahir, el waterpolo i el rugbi van omplir de vida i van ser el tret de sortida –després de la Lliga Acell Futsal de dissabte– d’una setmana de plena ebullició esportiva a la ciutat.

El HaBaWaBa arribava al seu tram final de la competició. Dissabte i diumenge, un miler de nens de 69 equips van passar per la piscina Sylvia Fontana per exhibir el seu talent en el waterpolo un esport que, curiosament, té poca presència a la ciutat, però que no ha impedit que el torneig es consolidi. No només vibrava l’aigua de la piscina amb els partits, sinó que les graderies estaven carregades de familiars ben conscients de deixar-se la gola per animar els seus joves. Com un rusc d’abelles, la gent voletejava al voltant de la piscina. Els equips esperaven la seva oportunitat durant el matí a les portes de la piscina, mentre que familiars i curiosos aprofitaven el resguard a l’ombra per prendre’s una petita treva amb uns aperitius.

Les graderies de la piscina Sylvia Fontana estaven carregades de familiars.Gerard Martí

La climatologia acompanyava a l’esdeveniment. El sol marcava presència i la jovialitat de la calor de la primavera donava més vitalitat a tot una Anella Mediterrània on no hi havia espai ni per un cotxe més en el seu aparcament. Ahir no va ser el moment del Palau d’Esports Catalunya. Aquest encara dormia sense activitat, i serà a partir d’avui quan agafarà el protagonisme. Des d’aquest dilluns fins al dimecres, el torneig MNBASKET omplirà l’equipament amb 224 equips perquè el bàsquet torni a lluir sobre el parquet. L’esport no només es quedarà a l’Anella, perquè també des d’avui al dimecres el pavelló Sant Pere i Sant Pau acollirà el torneig ASB de voleibol femení amb més de 600 esportistes.

Ahir, però, també va ser el moment per al rugbi. El Club Rugby Tarragona disputava la final de Segona Catalana amb el seu equip sub-14. Els Voltors més joves van gaudir en el seu escenari habitual, el camp de rugbi de l’Anella, de l’exigència d’un partit que decidia el títol del campionat i del treball de tot el curs. Va ser una imatge curiosa, perquè mentre que els joves Voltors s’enfrontaven als Gòtics de Barcelona, es podia sentir i veure al fons els duels de waterpolo a la piscina Sylvia Fontana, una coexistència vibrant en la millor de les harmonies.

L’equip sub-14 del Club Rugby Tarragona disputant la final de la Segona Categoria de la lliga catalana en el seu camp de l’Anella.Gerard Martí

Qui no es va perdre el partit va ser el conseller d’Esports Mario Soler. Vestit amb els colors del Club Rugby Tarragona, va estar present en la victòria dels tarragonins per 49-29 i va ser l’encarregat de lliurar el trofeu als joves, desfermant l’eufòria de la celebració a l’Anella. El regidor també va tenir temps per presenciar el waterpolo i tindrà feina aquesta setmana per no perdre’s cap torneig a una Anella Mediterrània que, any rere any, mostra el que pot oferir per aquestes dates.

El show només acaba de començar i aquesta setmana l’Anella continuarà vibrant amb l’esport i amb els més joves com a protagonistes.