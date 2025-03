Reus acollirà per primera vegada el Campionat de Catalunya de 'Cheerleading'

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Pavelló Olímpic Municipal de Reus serà l'escenari del Campionat de Catalunya de Cheerleading 2025, que se celebrarà el pròxim 29 de març. És la primera vegada que Reus acull una competició d’aquesta disciplina que en els darrers anys ha experimentat un gran creixement a Catalunya, on ja compta amb més de 400 esportistes federats, majoritàriament noies d’entre 14 i 18 anys.

El Cheerleading combina força, agilitat i treball en equip i és un esport molt atractiu per al públic, ja que durant el campionat es pot gaudir de rutines espectaculars, acrobàcies de nivell altíssim i molt bon ambient.

El Campionat de Catalunya de Cheerleading reunirà entre 800 i 1.000 persones entre atletes, entrenadors, familiars i aficionats, convertint-se en un esdeveniment de gran impacte per a la ciutat. Hi participaran uns 300 atletes d’arreu de Catalunya i per primera vegada participarà un equip d’Andorra. Un panell de 5 jutges internacionals que valoraran les actuacions.

El campionat comptarà amb una exhibició especial de la Selecció Espanyola de Cheerleading, formada íntegrament per atletes catalanes i els equips millor classificats obtindran accés directe als Campionats d’Espanya.

El regidor de Salut i Esports de l’Ajuntament de Reus, Enrique Martín, ha destacat que a «Reus apostem per donar visibilitat i suport a esports emergents i minoritzats, especialment aquells amb una gran presència femenina, com el cheerleading». Martín també ha posat l’èmfasi en que «l’afluència de participants i públic procedents de tot Catalunya i d’Andorra suposarà una bona oportunitat per als sectors econòmics de la ciutat».

El cheerleading és un esport d’origen nord-americà que combina elements gimnàstics, acrobàcies, portés, llançaments i ball, tot coreografiat amb música dinàmica i moguda. Aquesta disciplina, reconeguda pel Consell Català de l’Esport des del 2014, ha experimentat un gran creixement a Catalunya en els darrers anys. La disciplina forma part de la Federació Catalana de Ball Esportiu des de fa més d’una dècada, essent la primera federació a l’Estat espanyol que la va incorporar.