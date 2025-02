Tarragona corona els seus primers palistes campions

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Els primers campions de tenis taula es van coronar ahir a Tarragona. El Palau d’Esports Catalunya va viure ahir la tercera jornada d’aquest esport, que va significar el darrer dia de la primera part del Torneig Estatal i l’inici del Campionat d’Espanya Absolut. Durant aquesta setmana, la ciutat continuarà sent l’epicentre d’aquest esport. Tot el que té a veure amb el tenis taula a Espanya passarà a la ciutat. Després de tres intenses jornades, els joves des de juvenil a aleví, tant masculí com femení, van disputar les seves finals en un Palau totalment transformat per a l’ocasió.

En aquest cap de setmana, uns 450 esportistes van passar pel Palau d’Esports Catalunya per competir en les seves respectives categories, però no van ser els únics, perquè la Real Federación Española de Tenis de Mesa calcula que han passat més d’un miler. De fet, la mateixa jornada de diumenge es va veure el que mou aquest esport. Jugadors, familiars i equips d’arreu d’Espanya es concentraven, encuriosits, per veure els primers guanyadors en les deu finals simultànies que es van viure al migdia.

L’espai, que aplega 28 taules, també va comptar amb dues especials sobre parquet negre. Aquestes van aplegar dues de les finals i són la principal novetat d’enguany perquè estan preparades per a la seva retransmissió per televisió. Les dues taules seran més protagonistes amb el pas de les jornades, perquè viuran les finals del Campionat d’Espanya Absolut, que van començar ahir a la tarda, i també els de la Copa del Rei i de la Reina, on competiran com a equip el Miró Ganxets Costa Daurada amb l’objectiu d’emportar-se el trofeu a Reus.

Durant el dia d’avui també començaran el camí de dues llegendes, perquè un dels incentius d’enguany és la participació de Maria Xiao i Álvaro Robles. Els campions d’Europa mostraran el seu talent a Tarragona per emportar-se un Campionat d’Espanya que tancarà dimecres per donar el testimoni a la Copa del Rei. Finalment, el cap de setmana tornarà el Torneig Estatal, així com una jornada especial amb jugadors amb diversitat intel·lectual.

El Palau d’Esports Catalunya va mostrar una imatge totalment canviada. 28 taules aprofitaven cada racó de la pista, amb diferents pantalles acompanyant a les dues pistes principals. Cada detall va estar cobert per aprofitar l’espai de la millor manera possible. El conseller d’Esports i Turisme Esport, Mario Soler, va destacar ahir que «aquesta competició va ser una de les primeres que va acollir el Palau des que es va reobrir. Podríem dir que ells van fer les claus i han crescut amb nosaltres». En aquest sentit, Soler va afegir que «això diu molt de la nostra capacitat i que som una capital esportiva». A més, va afegir que «el que veiem ara és només el començament. Aquesta setmana es veurà el gruix de la competició i es posarà en valor la posada en escena i l’ambient que es generarà».

El president de la Real Federación Española de Tenis de Mesa, Miguel Ángel Machado, no va dubtar a afirmar com una petició a Mario Soler que «estem encantats i, si fos per nosaltres, repetiríem l’any que ve i signaríem per tres anys més» i va mostrar una bona sintonia que va compartir el conseller tarragoní.

De moment, els primers campions ja s’han coronat al Palau. Però el show ha de continuar i les 28 taules sentiran el talent del tenis taula d’Espanya a Tarragona.