Sandro Portune, el talent forjat a les aigües de Salou

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El futur olímpic del windsurf IQFoil està a Salou. Sandro Portune, del Club Nàutic Salou, es va coronar com a campió d’Espanya sub-19 el darrer cap de setmana a Santa Pola, Alacant, el que va ser una mostra més de la seva progressió en una disciplina que és olímpica des de París 2024.

El salouenc de 17 anys continua fent passos endavant en una trajectòria que ja ha captat l’atenció de la Real Federació Espanyola de Vela, que ha escollit a Portune com un dels talents a desenvolupar de cara als Jocs Olímpics de Los Ángeles 2028 i els de Brisbane 2032.

La disciplina de windsurf IQFoil està en auge. Aquesta modalitat va substituir a la RS:X en els darrers Jocs Olímpics i destaca per ser molt més ràpida en la qual els esportistes poden elevar-se sobre l’aigua. En altres paraules: «És com veure curses de Fórmula 1, amb menys velocitat, sobre l’aigua», va apuntar Sandro Portune. L’esportista salouenc es va interessar de ben jove. «Sempre m’ha encantat el mar i la llibertat que sents quan practiques el windsurf, volant per sobre de l’aigua, és una sensació única plena d’adrenalina. La gaudeixo molt», va assenyalar Portune.

El talent salouenc combina els seus estudis a segon de batxillerat amb la competició, que requereix també amb una preparació fora de l’aigua. De fet, el salouenc detalla que «a banda de practicar, és molt important també treballar en el gimnàs, perquè la força i el pes és molt important. A més, he d’establir un balanç amb els estudis, tot i que algunes competicions em fan sacrificar algunes classes».

La victòria en el Campionat d’Espanya del darrer cap de setmana va ser treure’s una espineta clavada per al salouenc. En la seva trajectòria ja s’ha proclamat campió de Catalunya i ha entrat en el top 10 mundial, quedant-se en dues ocasions en el podi estatal.

«L’any passat vaig guanyar la Copa d’Espanya i tenia moltes ganes d’assolir el Campionat. Estic molt satisfet d’aconseguir-ho. Vaig entrenar amb la mentalitat que anava a emportar-me el trofeu i em satisfà haver-ho aconseguit superant els millors windsurfistes juvenils de l’Estat».

Els Jocs Olímpics a l’horitzó

El talent de Sandro Portune no ha passat desapercebut. La Real Federació Espanyola de Vela ja l’ha inclòs a ell, i al seu company Guillem Seguí, dintre del Pla Nacional de Tecnificació Esportiva, un programa que està preparat per potenciar als joves windsurfistes per assolir èxits en els pròxims Jocs Olímpics.

En aquest sentit, Portune es reuneix a diferents Centres d’Alt Rendiment, com el de Cádiz, que serà el pròxim, per executar entrenaments especials. En aquest camí ascendent juga un paper important el seu club, el CN Salou, que agraeix molt el dia a dia i el seu treball a l’entitat, així com al tècnic Ferran Jurado «que sempre m’ha donat sort i m’ajuda a créixer».

Fins al 2028 queda un camí llarg de creixement, però Portune va destacar que «els Jocs Olímpics és el somni i objectiu de tot esportista, però ara m’he de centrar en el present». De fet, el pròxim repte en el punt de mira del salouenc és la Copa d’Espanya que se celebrarà a Galícia al mes de maig i que Portune vol sumar un nou trofeu.