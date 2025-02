El Reus FC Reddis s’ennuega al Municipal contra l’Atlètic Lleida

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reus FC Reddis va posar el fre contra l’Atlètic Lleida. Els de Marc Carrasco es van haver de conformar amb un empat en un partit en el qual va tenir dues cares. En la primera part, l’Atlètic Lleida va imposar el seu ritme i els reusencs van aguantar bé el tipus i, en la segona part, els reusencs es van reconnectar tard al partit i van quedar-se sense temps per assolir el gol de la victòria.

El duel va encetar amb ocasions. La primera pilota a l’espai dels roig-i-negres va provocar el primer error en defensa de l’Atlètic Lleida. Aitor Serrano es va plantar davant Pau Torres, però va errar el mà a mà. Poc després, l’acció va passar a l’altra porteria quan Pol Fernández, superat per la pressió de Sidibe, va cometre un penal evitable després d’agafar per la samarreta al davanter del Lleida.

No havien passat ni deu minuts i el Reus es podia veure en una posició desfavorable. Amb tot, el llançador, Garrós, havia de passar l’última prova contra Pepo Campanera. El porter, que li ha pispat la titularitat a Alejandro Verdejo, no es va deixar enganyar i, malgrat llençar-se cap a l’esquerra, va estar atent amb els peus per aturar la pena màxima dirigida al centre. Campanera ho va celebrar de la millor manera una acció que, per una banda, mantenia la igualtat a la gespa i, per l’altra, el reivindicava sota els pals.

El pas dels minuts donava la raó a la intensitat visitant. L’Atlètic Lleida presentava un joc incisiu i dominant en els duels, fet que deixava el Reus en una posició de segon pla i centrat en defensa. Al quart d’hora de partit, Sidibe va tenir una doble ocasió mal definida i, poc després, una pèrdua al mig del camp va acabar amb un tir de Sauret que va aturar Pepo.

A més, una centrada lateral va acabar amb una estirada d’Hurtado que va enviar la pilota el pal. El Reus patia, però es mantenia sòlid malgrat el ritme elevat del Lleida. A més, la sensació era que els roig-i-negres podien fer mal en qualsevol moment contra un Lleida que s’exposava al darrere.

Totes les passades filtrades trobaven protagonista, tot i que els fores de joc van ser habituals, alguns de rigorosos. En una d’aquestes, Joan Torrents la va engaltar per forçar un mà a mà que el porter li va aturar. El Reus va acabar millor la primera meitat.

De nou, una passada en llarg es va colar entre la defensa lleidatana i Xavi Jaime es va plantar davant de Pau Torres. Amb tot, de nou el porter va ser el protagonista amb una estirada de mèrit per evitar el gol del capità.

A la represa, el Reus es va reorganitzar amb Hugo Moreno al mig del camp, i el joc va començar a fluir. La intensitat física del Lleida va minvar pels esforços de la primera meitat, i els roig-i-negre controlaven la pilota, però encara sense apropar-se a la porteria rival amb criteri. Xavi Jaime va provar sort de falta directa i, a poc a poc, el Reus es va encendre.

L’equip va connectar en els darrers cinc minuts i Pedro Martín va tenir l’empat a les seves botes estirant-se per rematar una centrada lateral que es va quedar a mil·límetres d’interceptar. El Reus va pujar el nivell i va donar velocitat al partit, però es va quedar sense temps aviat i es va haver de conformar amb un empat que beneficia al Girona B, el segon classificat.