El CV Sant Pere i Sant Pau planta cara al Leleman i esgarrapa un punt clau (2-3)

El CV Sant Pere i Sant Pau va assolir un punt d’or el darrer dissabte contra el Leleman Conqueridor de València. Els rojillos van plantar cara al tercer classificat i aspirant al títol fins a enviar el partit al tie-break, on van tenir els seus arguments per completar la victòria. Amb tot, van caure contra els valencians, però sumen un punt que, aprofitant la punxada de l’Arenal Emevé, els situa ara a cinc punts del descens quan només hi ha nou en joc.

Els de Vlado Stevovski no van tenir la millor entrada al partit. El conjunt valencià va presentar el seu potencial emportant-se el primer set per un contundent 16-25. Quan tot indicava que el potencial visitant s’emportaria el partit per la via ràpida, els cooperativistes van extreure la seva ambició amb la força del pavelló.

Amb les graderies plenes, els tarragonins van remuntar el segon set en el tram final amb un 25-23. Aquesta igualtat a la pista es va mantenir en el tercer, però van ser els valencians els que van guanyar. Amb tot, els rojillos van portar el duel al tie-break posant el 2-2 en el quart set. Malgrat tenir opcions, els valencians es van emportar el partit.