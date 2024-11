Un tenista tarragoní es forma als Estats Units

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Ara fa un any i mig, el tenista tarragoní Íñigo Villacampa Goñi va agafar les maletes per començar una nova etapa a la petita ciutat de Quincy, a l’estat d’Illinois dels Estats Units. El jugador del Club Tennis Tarragona es va guanyar aquesta oportunitat exhibint el seu talent en terres tarragonines. A més, ha començat la seva aventura al país nord-americà per la porta gran, perquè el curs passat va ser anomenat com a Freshman of the Year, un títol que es dona al millor jugador debutant.

Si els Estats Units té el sobrenom del país dels somnis i les oportunitats és per alguna cosa. Després de destacar en el món del tenis a Catalunya, Villacampa va rebre l’oportunitat de continuar la seva carrera i els estudis amb una beca a la petita i freda ciutat de Quincy. «Ho estava fent bé a Espanya, així que tan bon punt em va sorgir l’oportunitat de poder continuar la meva carrera als Estats Units la vaig acceptar, perquè, en el món del tenis espanyol, si no ets el millor, la realitat és que és molt car mantenir el ritme», va destacar el tenista tarragoní.

Aquest model per recaptar talent és habitual en gairebé tots els esports als Estats Units. Amb aquesta beca, Villacampa progressa en els seus estudis i també en el tenis per als pròxims quatre anys. Això, sí, sempre mantenint el nivell alt que exigeixen des de la Universitat. De fet, Villacampa va destacar que «si l’entrenador no et veu bé o si no compleixes els requisits et pot deixar fora dels partits. D’altra banda, també importa el nivell acadèmic, perquè si els estudis no van bé, també acaba tenint repercussions en la beca».

Estudi i treball diari

Un curs d’Íñigo Villacampa a la Universitat de Quincy es divideix en dos períodes. El primer, entre setembre i desembre centrat en l’estudi i la preparació, i el segon, entre la darrera setmana de gener i la primera de maig en el qual és temporada de tornejos.

El dia a dia d’un atleta becat consta amb els estudis al matí i entrenaments per la tarda. A nivell universitari, cada alumne compta amb un tutor que aconsella les assignatures a escollir per graduar-se com més aviat millor, mentre que a nivell esportiu, l’entrenador marca les pautes d’entrenament i també selecciona els partits que es disputarà, sempre representant l’equip de la Universitat.

«En els Estats Units li donen molta importància al físic, així que cada entrenament comença incidint amb exercicis que ajuden a enfortir-te. Posteriorment, es procedeix a entrenar situacions concretes dels partits», va destacar Villacampa.

Formar part de l’elit

Durant la temporada, la competició es transforma en el centre d’atenció, i cada cap de setmana Villacampa viatja per participar en diferents partits de la Great Lakes Valley Conference, una lliga en la qual competeixen equips d’un total de quinze universitats dels Estats Units. En aquest període, el control sobre els participants s’accentua. «Abans i després de cada partit fem banys de gel, ens cuiden l’alimentació i els entrenaments es fan més exigents. Al final, ens estan pagant una beca per jugar i per formar part de l’elit del tenis. És un preu més que acceptable», va subratllar Villacampa.

El tarragoní es va estrenar per la porta gran. L’any passat va ser anomenat com a millor jugador debutant amb el títol de Freshman of the Year per la Great Lakes Valley Conference. Concretament, Villacampa va acumular un rècord de 13 victòries i 5 derrotes en els partits individuals i 10 victòries i 5 derrotes en la modalitat de dobles amb el seu company Zach Willing. Aquest rendiment el va situar com el setzè jugador de la conferència i el millor debutant. Villacampa continuarà creixent enguany com a Sophomore, jugador de segon any, i no descarta quedar-se als Estats Units una vegada hagi finalitzat la beca amb l’objectiu de fer-se un nom en el món del tenis.

Tarragona no s’oblida

El tarragoní no es deslliga de les seves arrels. Durant les vacances de Nadal i a l’estiu torna a Tarragona per reunir-se amb la família. A més, continua sent un dels jugadors referents del Club Tennis Tarragona. De fet, aquest estiu va quedar subcampió de Catalunya amb l’equip Absolut masculí.