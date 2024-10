David Solé, bronze a la Copa del Món de Pitch & Putt

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El tarragoní David Solé va aconseguir la medalla de bronze en la Copa del Món de Pitch & Putt celebrada a les instal·lacions del Pitch & Putt el Vendrell el darrer cap de setmana. El jugador i soci del Club Golf Costa Daurada va participar amb la selecció de Catalunya amb els companys d’equip Manuel Amor i Lluís Cucurull.

Aquesta va ser la sisena edició del certamen, la primera des del 2016, i ha comptat amb la participació d’un total de catorze equips que van representar associacions de països i regions d’arreu del món com Irlanda, el Nord de Portugal, Noruega i Austràlia, entre altres..

La primera plaça de la classificació va ser pel combinat irlandès, que es va convertir en el flamant campió del món després de superar l’equip de Portugal a la final. Irlanda partia com a favorit, després de guanyar les darreres tres edicions i al Vendrell no va ser diferent. Per la seva banda, Catalunya va obtenir una meritòria tercera posició final després de superar a Galícia en la lluita pels metalls.

El campionat es va celebrar durant tres jornades de joc. La primera ronda preliminar va tenir lloc divendres en la que tots els equips van competir sota la modalitat stroke-play. Posteriorment, va ser el torn de la fase eliminatòria, en la que es van enfrontar els vuit millors equips de la competició.

Catalunya va superar a Andorra als quarts de final, a qui ha aconseguit guanyar per un resultat final de 4 a 1. A les semifinals, els catalans van caure per 3 a 2 contra els portuguesos.

En la lluita pel bronze amb Galícia, el tarragoní David Solé va brillar assolint la victòria en cinc dels sis enfrontaments disputats.