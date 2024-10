El CV Sant Pere i Sant Pau s’estrena amb derrota a la Superlliga 1 (0-3)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Intercap Asisa Tarragona SPiSP va encetar el dissabte la Superlliga 1 amb una derrota contra un CV Manacor superior (0-3). Els de Vlado Stevovski estrenaven la categoria amb les baixes de Dayan Torres i Denys González i amb Elio Carrodeguas i Álex Llerena amb molèsties físiques.

El CV Manacor els van donar la benvinguda a la categoria amb contundència. Elio Carrodeguas va aconseguir el primer punt cooperativista, però, a partir d’aquest, els d’Stevovski no van tenir opció. Els balears van establir dos parcials de quatre i sis punts. Els rojillos no trobaven la manera d’actuar i, malgrat els punts ocasionals, van arribar a un parcial de 5-16 que Vlado Stevovski va aturar amb un temps mort. Malgrat això, el Manacor va acabar la feina i es va emportar el set amb un clar 10-25. Els cooperativistes es van recompondre al segon set i van plantar cara per ajustar un 20-22 al tram final, però, de nou, se’ls va escapar la victòria quan el Manacor va posar el 21-25.

Els d’Stevovski van tornar a plantar cara en el tercer set. Fins i tot, van amenaçar amb una remuntada posant el 20- 23 amb dos parcials de tres punts, però el Manacor va acabar la feina amb el 20-25.