La Marathon Cup de Cambrils obre les inscripcions aquest dijous

Aquest dijous 25 de gener s’obren les inscripcions per a la cinquena edició de la Marathon Cup BTT de Cambrils, una prova espectacular que arribarà a la localitat tarragonina el 21 d’abril. Serà la segona cursa del circuit d’enguany, que començarà a Gavà el 17 de març, i la de Cambrils posarà en joc els primers punts UCI de la temporada.

D’aquesta manera Cambrils segueix consolidant el seu territori BTT amb dos traçats de pur bike marathon, per a les categories pro i també l’open. El primer amb una distància de 65 km i un desnivell de 1.500 metres, mentre que el segon presenta un recorregut de 46 km i 630 metres de desnivell. Ambdós serviran per a disputar aquesta cita de categoria UCI C2 i per a gaudir de moments espectaculars sobre la bicicleta.

Ja fa setmanes que els amants de ciclisme esperen aquesta obertura d’inscripcions, que els permetrà començar la temporada amb una cursa que acostuma a alinear-se amb l’èpica, connectant paisatge de costa amb l’interior. La sortida serà des del passeig marítim a peu de platja, i durà als participants a endinsar-se als boscos característics de la zona, que ofereixen un contrast especial per a aquesta prova que combina mar i muntanya i que no deixarà indiferent ningú.

A l’edició de l’any passat hi van prendre part prop de 700 ciclistes de 14 nacionalitats, convertint Cambrils en l’epicentre europeu del Cross Country Maraton (XCM), la modalitat ciclista de llarga distància en MTB.