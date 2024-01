El CV Sant Pere i Sant Pau es carrega d’il·lusió per guanyar la Copa Príncipe

El CV Sant Pere i Sant Pau arrenca un any 2024 carregat d’il·lusió. L’equip entrenat per Vlado Stevovski i Nenad Dimitrievski viatgen demà cap a Cabezón de la Sal –Santander– per a la Copa Príncipe aquest cap de setmana. Aquest torneig enfronta als sis millors equips de la Superlliga 2 i el conjunt cooperativista arriba com el líder invicte del grup C.

La darrera aparició dels tarragonins en aquesta competició va ser fa quatre anys. Per aquest motiu, Vlado Stevovski va destacar la participació com «un premi absolut per a la continuïtat del treball durant la primera volta i també un reconeixement nacional per a l’entitat».

Els cooperativistes arriben invictes, però no són els únics. El CV Leganés, el primer rival que enfrontaran els d’Stevovski aquest divendres, també arriba en la mateixa condició en el grup B. «Ens ha tocat un grup complicat. El Leganés està invicte i el San Sadurniño és un equip sòlid que ha sigut capaç de guanyar el líder del seu grup», destacava el tècnic macedoni. El format de la competició no permet cap mena de distracció.

Entre divendres i dissabte, Sant Pere i Sant Pau, Leganés i San Sadurniño s’enfrontaran entre si i, els dos millors classificats, accediran a les semifinals. Els guanyadors d’aquestes eliminatòries jugaran la final de diumenge per assolir el trofeu. Per la distribució del calendari, el Sant Pere i Sant Pau té l’extra de dificultat de jugar l’últim partit de la fase de grups i la semifinal, en cas de classificar-se, el mateix dia.

Malgrat tot, l’entrenador cooperativista va assenyalar que l’equip arriba «sense pressió», tot i acceptar que la competició «no permet cap marge d’error». La realitat és que el mètode Stevovski funciona. Després de molts anys de treball a Sant Pere i Sant Pau, han convertit l’entitat en una fàbrica de talent del voleibol que ha germinat en un equip ambiciós que, enguany, vol celebrar el 41è aniversari amb l’ascens a Superlliga 1.

Per aquest motiu, el CV Sant Pere i Sant Pau compta amb l’objectiu «d’aprofitar la competició per veure i analitzar de primera mà els altres equips». Tots els participants seran els possibles rivals d’una futura fase d’ascens que els tarragonins volen conquerir. «L’any passat ens va perjudicar no jugar la Copa Príncipe. Aquesta competició permet veure l’estat real dels rivals», va cloure Stevovski.

Repetir la Copa Príncipe 2017

El CV Sant Pere i Sant Pau va guanyar el trofeu l’any 2017. Vlado Stevovski ja era l’entrenador i a l’equip jugava el seu germà, Alexandar Stevovski.