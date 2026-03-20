Societat
Milloren l'entorn del Centre de Visitants de la Terra Alta del Parc Natural dels Ports
Les obres de millora, amb un cost superior als 595.000 euros, estaran en ple funcionament per Setmana Santa
El Parc Natural dels Ports ha finalitzat les obres de millora de l'entorn del Centre de Visitants de la Terra Alta, al terme de Prat de Comte. Entre altres actuacions, el projecte incorpora un pont que connecta el centre amb els itineraris del parc.
D'aquesta manera, l'obra ordena els accessos, millora la visibilitat de l'equipament i el dota de nous serveis com una zona de pícnic o punts de recàrrega elèctrica. També s'han condicionat espais d'estacionament per a cotxes, autobusos i furgonetes i vehicles per a persones amb mobilitat reduïda. Tot plegat estarà en ple funcionament per Setmana Santa.
Es calcula que el 32% dels més de 200.000 visitants anuals que rep el Parc Natural accedeixen per la Terra Alta. Les obres també han inclòs la instal·lació de lluminàries compatibles amb la protecció de la qualitat del cel nocturn, així com senyalització adaptada per a les persones amb discapacitat visual mitjançant l'aplicació mòbil NaviLens.
L'actuació, finançada a través dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Next Generation EU, ha tingut un cost de 595.043,25 euros. Així mateix, l'Ajuntament de Prat de Comte ha cedit de forma gratuïta a la Generalitat de Catalunya el solar on s'han fet les actuacions.
Una exposició d'art local
D'altra banda, el Centre de visitants de Prat de Comte també acollirà l'exposició itinerant 'Artesana'. La mostra presenta més de 60 peces d'artesania elaborades en el marc del projecte 'Fet al Parc' per part de setze artesans del territori.
Hi ha fusters, llatadores, restauradores, joieres, una gravadora, una teixidora, un torner, un constructor d'objectes de fusta, una ceramista, un imatger, una il·lustradora, un forjador, una cosidora, una barretaire i florista i una vitrallera. L'exposició es podrà visitar fins al maig.