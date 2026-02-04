Diari Més

El Consell Comarcal reobre al trànsit el tram de la Via Verda entre Bot i Prat de Comte

Les obres ja han finalitzat i es realitzaran revisions periòdiques i es faran actuacions de reforç

El Consell Comarcal reobre al trànsit el tram de la Via Verda

El Consell Comarcal reobre al trànsit el tram de la Via Verda

El Consell Comarcal de la Terra Alta reobre avui el tram de la Via Verda entre Bot i Prat de Comte després de finalitzar les tasques d’arranjament fetes a l’altura del túnel número 13. Aquest procediment es va iniciar després que s’identifiquessin uns moviments a la volta de pedra a l’entrada del túnel per la banda de Bot.

Des del passat 22 de gener, quan es van tancar les dues boques del túnel, s’han dut a terme les tasques de neteja de tot l’arbrat que hi havia sobre la volta afectada i s’han aplicat uns testimonis a les esquerdes detectades.

Avui, un cop finalitzades les feines de reparació, se n’ha realitzat la inspecció pertinent i no s’han observat moviments ni deficiències que evidenciïn un perill per als usuaris de la Via Verda. Per tant, es procedeix a la reobertura del tram afectat.

El Consell Comarcal de la Terra Alta realitzarà inspeccions periòdiques d’aquests testimonis amb un seguiment del procés patològic, així com les actuacions necessàries de reforç a l’entrada del túnel.

