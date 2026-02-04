TERRITORI
El Consell Comarcal reobre al trànsit el tram de la Via Verda entre Bot i Prat de Comte
Les obres ja han finalitzat i es realitzaran revisions periòdiques i es faran actuacions de reforç
El Consell Comarcal de la Terra Alta reobre avui el tram de la Via Verda entre Bot i Prat de Comte després de finalitzar les tasques d’arranjament fetes a l’altura del túnel número 13. Aquest procediment es va iniciar després que s’identifiquessin uns moviments a la volta de pedra a l’entrada del túnel per la banda de Bot.
Des del passat 22 de gener, quan es van tancar les dues boques del túnel, s’han dut a terme les tasques de neteja de tot l’arbrat que hi havia sobre la volta afectada i s’han aplicat uns testimonis a les esquerdes detectades.
Avui, un cop finalitzades les feines de reparació, se n’ha realitzat la inspecció pertinent i no s’han observat moviments ni deficiències que evidenciïn un perill per als usuaris de la Via Verda. Per tant, es procedeix a la reobertura del tram afectat.
El Consell Comarcal de la Terra Alta realitzarà inspeccions periòdiques d’aquests testimonis amb un seguiment del procés patològic, així com les actuacions necessàries de reforç a l’entrada del túnel.