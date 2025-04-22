Cultura
Batea tornarà a acollir la Primavera DO Terra Alta amb Álex Ubago i Bebe com a principals reclams
El festival enogastronòmic se celebrarà el 17 i 18 de maig
Batea acollirà la tercera edició del festival enogastronòmic Primavera DO Terra Alta el cap de setmana del 17 i 18 de maig. Enguany els concerts seran d'entrada lliure i es faran a la plaça Major.
Les actuacions arrencaran dissabte a les nou del vespre, amb Álex Ubago i Bebe, a més de DJ Núria Scarp, que amenitzarà la zona gastronòmica formada per vins de la DO Terra Alta i propostes de proximitat.
Diumenge serà el torn d'El Pot Petit i Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. El certamen es complementarà amb activitats enoculturals, tant per a professionals com per al públic final, que se celebraran en diferents municipis de la comarca.