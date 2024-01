Oques Grasses i Figa Flawas, al Cruïlla DO Terra Alta 2024

Responsables de la DO Terra Alta i el Festival Cruïlla en la presentació ahir a Gandesa.Cedida

La primera edició del Cruïlla DO Terra Alta, celebrada l’any passat, encara no s’havia acabat, que el públic ja demanava als organitzadors si l’any següent hi tornarien. I així ha sigut. Ahir es va presentar el cartell del segon festival, que se celebrarà a Batea el cap de setmana del 20 i 21 d’abril.

«L’any passat va ser espectacular, amb un resultat per sobre de les expectatives. Vam quedar molt contents, i estem molt contents de tornar», assegurava el director del festival, Gerard Birbe. A la mà, els programadors hi porten un cartell que qualifiquen d’«atractiu, eclèctic, intergeneracional i de qualitat. En definitiva, amb el segell propi del Cruïlla».

El gran reclam de l’edició d’enguany és el concert d’Oques Grasses, en què estrenaran el seu nou treball, publicat just uns dies abans. «Estem segurs que tant el públic com els mitjans de comunicació estaran expectants», assegurava Birbe. Els d’Osona actuaran dissabte 20 d’abril. Aquell mateix dia l’escenari del Cruïlla rebrà també l’actuació de Gertrudis, que celebra els vint anys del seu debut.

L’endemà diumenge hi haurà l’altre plat fort del festival, el concert dels Figa Flawas, que tot just aquesta setmana han publicat el seu darrer treball, La calçotada. Aquell mateix dia els més petits podran gaudir de l’espectacle del Pony Menut, la versió per a les famílies d’El Pony Pisador.

Tot plegat, es podrà gaudir al camp de futbol de Batea, un espai amb capacitat per a unes 3.000 persones aproximadament. I, en paral·lel, el públic també podrà accedir a l’espai Village, una zona per descansar i recuperar forces, tot gaudint de més de cinquanta referències de vins de la DO Terra Alta, així com de propostes gastronòmiques de proximitat.

Tot plegat, al so de la música de la Dj Trapella, que serà l’encarregada d’amenitzar el Village. Aquesta segona edició del Cruïlla DO Terra Alta s’emmarca en la celebració de la Primavera DO Terra Alta, que concentrarà en aquella setmana diferents activitats enoculturals a diferents municipis del territori.

«Aquesta és la nostra setmana gran», assegurava durant la presentació Marc Paladella, membre de la junta rectora de la DO Terra Alta. Dissabte dia 20, coincidint amb el festival, tindrà lloc a Batea una nova edició de la Mostra de Vins DO Terra Alta. Així, durant tot el dia, els assistents podran maridar els vins de la DO amb diferents propostes culturals d’artistes de les Terres de l’Ebre.

A més, durant tota la setmana hi haurà diferents activitats enoturístiques, amb epicentre a Horta de Sant Joan. Divendres 19 se celebrarà el Sopar de Gala, durant el qual es farà entrega dels premis del Concurs de Vins amb DO Terra Alta. L’escenari escollit per a aquest esdeveniment és l’Església del Poble Vell de Corbera d’Ebre.

Finalment, la Primavera DO Terra Alta es clourà dilluns 22 d’abril amb una jornada professional destinada als professionals de la restauració i la distribució, així com prescripció i premsa especialitzada, que es farà al Celler Cooperatiu de Gandesa.

Les entrades ja es poden comprar a través de la web del festival (https://concerts.cruillabarcelona.com/ca/cruilla-do-terra-alta/), i tenen un preu de 30€ (dissabte) i 20€ (diumenge), amb la possibilitat d’adquirir un abonament per a tots dos dies a un preu de 40€. També hi ha preus especials per a infants de fins a 12 anys.