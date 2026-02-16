MUNICIPAL
L'Ajuntament de Móra la Nova acorda no cedir espais públics per debatre sobre la gigafactoria d'IA
El consistori rebutja una petició per fer una xerrada impulsada per diferents entitats socials
L'Ajuntament de Móra la Nova ha acordat no cedir «cap espai públic per a la realització d'actes, xerrades o activitats relacionades amb possibles beneficis o repercussions» que pugui tenir el projecte sobre la gigafactoria d'IA que es vol instal·lar al municipi. És la resposta, signada per l'alcalde Jesús Álvarez, a una petició de cessió d'una sala de la biblioteca que van fer diferents entitats socials, que volien fer-hi una xerrada per parlar de les conseqüències que pot tenir la iniciativa. Entre els col·lectius hi ha Ecologistes en Acció, Gepec o la CGT, que acusen el govern local de «censura». Fonts del consistori han argumentat que les entitats volien la sala gratuïta, però que és de pagament.
En la resposta del batlle, a la qual ha tingut accés l'ACN, també s'argumentava que «les sol·licituds s'han de formular mitjançant una entitat degudament constituïda i no a títol de persona particular». En aquest cas, la va fer un dels membres d'un dels col·lectius convocants.
Per altra banda, el consistori també ha afirmat que «avui dia no existeix cap projecte sobre IA definit que permeti realitzar cap mena de valoració sobre possibles impactes ecològics o socials al nostre territori, motiu pel qual no és possible efectuar cap consideració o posicionament al respecte».
En un comunicat, els col·lectius han afirmat que «tant el mateix Ajuntament com el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre han dut a terme diverses accions que reforcen una visió positiva de la IA». «Entre d'altres, s’ha arranjat un mur adduint que es feia gràcies als diners que es rebrien d'aquest projecte, i s'han promogut xerrades adreçades a empresaris per mostrar els suposats avantatges de la IA», han exposat. Finalment, la xerrada es farà el 6 de març a Miravet.