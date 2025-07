Ascó i la Xarxa Impuls organitzen una sessió informativa sobre els Fons de Transició Nuclear

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament d’Ascó i la Xarxa Impuls han organitzat una sessió informativa adreçada a empreses sobre la nova convocatòria dels Fons de Transició Nuclear, que va quedar oberta aquest 1 de juliol i que admetrà sol·licituds fins a les 14 hores del 31 d’aquest mateix mes de juliol. Una trentena de persones han participat en una sessió enfocada a explicar els criteris de la convocatòria i resoldre els dubtes dels empresaris i empresàries.

A grans trets, la convocatòria en curs preveu destinar un import màxim de 35 milions d’euros en conceptes com la inversió empresarial, la creació d’ocupació i el creixement i les noves oportunitats de negoci, amb especial atenció a la captació de talent, els projectes cooperatius, l’emprenedoria d’alt valor afegit i la innovació tecnològica.

L’alcalde d’Ascó, Miquel Àngel Ribes, ha posat el focus en què «per aprofitar al màxim aquests recursos i que impulsin la diversificació econòmica han de donar resposta a les necessitats de les empreses». «Això ho tenim en compte a l’hora d’elaborar-los -ha insistit Ribes- però és molt important mantenir un diàleg viu amb el teixit empresarial per a resoldre els seus dubtes i, també, per recollir les seves inquietuds per tal de millorar-los en successives convocatòries, ja que tenim la sort que aquests ajuts seran recurrents en els propers anys», ha subratllat Ribes.

L’alcalde d’Ascó també ha valorat molt positivament que l’Òrgan de Govern dels Fons de Transició Nuclear hagi aprovat en la sessió celebrada el passat dimarts 1 de juliol al Consell Comarcal del Baix Camp dues línies específiques per a autònoms i regants, tot i que els detalls d’aquestes línies s’aprovaran en la propera reunió, prevista per al 22 de juliol. Segons Ribes, «hem d’anar incorporant als Fons de Transició Nuclear tots aquells col·lectius que contribuiran a impulsar la diversificació econòmica de la nostra zona i, en aquest sentit, tant els autònoms com el sector primari són essencials».