Apareix al riu Ebre el cos d’un home desaparegut fa dues setmanes a Móra la Nova
El cos va ser localitzat a prop de Miravet després de dues setmanes de recerca, sense que es detectin indicis de criminalitat
El 17 d’abril es va localitzar el cos sense vida d’un home al riu Ebre, a l’altura de Miravet. Segons ha avançat el Diari de Tarragona i ha pogut confirmar Diari Més, es tracta de Jordi, el veí de Móra la Nova de 41 anys que estava desaparegut des del 2 d’abril.
Segons informa el mitjà, la troballa l'hauria fet un agent dels Mossos d’Esquadra fora de servei, que va alertar les autoritats en observar una presència estranya a l’aigua. Diversos testimonis també haurien notat que hi havia alguna cosa flotant al curs del riu.
Un cop rebut l’avís, es va activar un dispositiu de rescat amb la participació de la unitat subaquàtica dels Mossos, un helicòpter i l’embarcació policial La Thalassa. El cos va ser recuperat a la zona del Pas de Barca i traslladat a l’Institut de Medicina Legal per practicar-li l’autòpsia i confirmar-ne la identitat.
Segons indiquen fonts policials, l’autòpsia no va revelar indicis de criminalitat, motiu pel qual es descarta una mort violenta.
Jordi havia desaparegut de matinada a la seva localitat, Móra la Nova. En el moment de la desaparició portava texans, una samarreta grisa i vambes blanques.