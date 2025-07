Espadaler: «Que un 16,5% de nois joves podrien acceptar un règim autoritari glaça la sang»

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El conseller de Justícia i Memòria Democràtica, Ramon Espadaler, ha alertat del perill de la desmemòria en episodis com el de la guerra civil espanyola. En aquest sentit, ha valorat l'últim estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, que posa de manifest que el 16,5% dels nois menors de 25 anys podrien acceptar un règim autoritari.

Espadaler ha afirmat que la dada «glaça la sang» i ha insistit en la necessitat de traslladar a les noves generacions que «la democràcia no és gratis». Ho ha fet des de Flix, on aquest dissabte s'hi fan ponències i una visita guiada al refugi antiaeri. La perspectiva de gènere i les noves narratives prenen protagonisme en el programa del congrés, que se celebra a les quatre comarques ebrenques.

El III Congrés Internacional La Guerra Civil a les Terres de l'Ebre arriba aquest cap de setmana a l'equador de la seva programació. Flix ha acollit la tercera de les jornades de l'esdeveniment amb ponències i una visita al refugi antiaeri del municipi, en una edició en què la perspectiva de gènere guanya pes en el programa.

Així ho ha apuntat el membre de l'equip coordinador del congrés Eladi Llop, qui ha posat èmfasi en les noves narratives que inclou el programa, com els efectes de la guerra civil espanyola a l'esport, la infància o la cultura.

Un punt de vista compartit amb el professor de la Universitat de Granada Antonio Sánchez, qui ha reivindicat com la historiografia -a diferència de la història- sí que posa de manifest el paper de la dona en aquest conflicte bèl·lic. «La història ha de ser comentada i interpretada també des d'aquest punt de vista, que té altres plantejaments i permet conèixer millor el nostre passat», ha asseverat.

D'aquesta manera, ha defensat que la perspectiva de gènere aporta una visió diferent que complementa la tradicional a l'hora de treballar amb la memòria democràtica. Alhora, el congrés proposa 28 ponències i 15 comunicacions sobre el conflicte bèl·lic, bona part de les quals seran impartides per dones expertes.

Alerta per la desinformació i la «desmemòria»

En el moment polític global actual, des de l'àmbit acadèmic alerten dels perills de la desinformació i del que pot suposar per al conjunt de la societat. «Ens fa una mica de feredat tot el que està passant al món i com les generacions més joves posen com a valor la 'desmemòria'», ha assenyalat Llop. Així, esdeveniments com el que se celebra bianualment sobre la guerra civil espanyola a les Terres de l'Ebre busca combatre des de la investigació històrica les falsedats i fer-les extensibles a la ciutadania.

Malgrat ser un congrés acadèmic, també està obert a tota la població, amb activitats com les visites en espais de memòria històrica. «Aproximar-se a tot allò que va passar, a la memòria democràtica, es pot fer des de la perspectiva de l'educació, la salut, la cultura o la llengua», ha afirmat el conseller de Justícia i Memòria Democràtica, Ramon Espadaler.

En la seva intervenció, Espadaler també ha posat el focus en les noves generacions per traslladar-los la defensa de la democràcia, «que no ve donada». En referència a les 'fake news', el conseller ha admès que «no és fàcil de combatre», si bé ha remarcat que iniciatives com la del congrés que se celebra a les Terres de l'Ebre centrat en la guerra civil espanyola no ha de quedar únicament en l'àmbit acadèmic.

Un congrés present a les quatre comarques ebrenques

Aquesta és la primera ocasió que les sessions del congrés se celebren en seus de les quatre comarques del territori. Al Baix Ebre, Tortosa va obrir el programa amb ponències sobre relats ebrencs de desplaçaments forçats, l'operació de desembarcament a l'Hospitalet de l'Infant el gener de 1939 o el paper de l'esport a la rereguarda republicana durant la guerra civil espanyola, entre altres qüestions.

Aquest dissabte ha estat el torn de Flix i Gandesa, que segueixen amb activitats que giren al voltant de temàtiques com les infermeres de les brigades internacionals o la conservació del patrimoni cultural de les Terres de l'Ebre durant el conflicte bèl·lic.

El III Congrés Internacional La Guerra Civil a les Terres de l'Ebre posarà el punt final a la Sénia el pròxim 12 d'abril, on entre altres propostes, es podrà visitar el Centre d'Interpretació del Camp d'Aviació Històric. Entre obertura i tancament, el congrés haurà comptat amb la participació d'una cinquantena d'acadèmics i investigadors catalans, estatals i europeus.