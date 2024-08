Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Miravet, un municipi que està situat a la comarca de Ribera d’Ebre, ha estat nomenat el poble més bonic de Tarragona per la revista Viajar. De fet, l’esmentada revista, una publicació impresa i digital especialitzada en mostrar les millors destinacions d’Espanya i el món ha preguntat a la Intel·ligència Artificial quins són els pobles més bonics de cada província espanyola, i el resultat no ha deixat indiferent a ningú.

De fet, aquesta classificació està basada en una combinació de factors estètics i turístics i reflecteix el caràcter eminentment industrial de la localitat. «Amb el seu castell templer suspès sobre el riu Ebre, en una talaia privilegiada, Miravet s'apropa a la història amb cada racó. Aquesta vila situada a l’interior de la província de Tarragona, a una hora més o menys de la capital de la província, sembla de conte», analitzen de Miravet des de la revista Viajar.

«Els seus edificis s’estenen al llarg de la vora dreta de l’Ebre just en la depressió de la cubeta de Móra, el lloc on solen registrar-se les temperatures més altes de tot Catalunya a l’estiu i l’entorn salvatge del qual és tot un espectacle. La part meridional del municipi de Miravet queda tancat pel congost de Miravet; la part nord, per la serra de Cavalls; la població se situa a la dreta del riu», expliquen. Respecte a la resta de Catalunya, la revista Viajar considera que Rupit i Pruit és el poble més bonic de Barcelona, Cadaqués el de Girona i Solsona el de Lleida.

