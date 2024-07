El Museu del Ferrocarril de Móra la Nova restaurarà l'únic tramvia conservat de la xarxa de via estreta de Barcelona

El Museu del Ferrocarril de Móra la Nova restaurarà l'únic tramvia que es conserva de la xarxa de via estreta de Barcelona. Durant el procés, el tramvia podrà tornar a circular de manera regular per la via mètrica d'un quilòmetre que construeix el museu i servirà per traslladar els visitants a diferents espais de la instal·lació.

TMB, que conserva la titularitat del tramvia, ha signat un conveni de cessió temporal de la peça amb el Museu moranovenc. El centre, amb experiència en tasques similars amb material mòbil d'altres operadors, ha garantit que el procés de restauració i la seva conservació rebrà un tractament de màxima qualitat. Està previst que el trasllat del tramvia es faci efectiu durant la pròxima tardor.

La Fundació TMB cedeix temporalment al Museu Ferroviari aquest vehicle de 1904 perquè el restauri i el pugui fer circular dins les seves instal·lacions durant deu anys, prorrogable a 20. Passat aquest període tornarà a Barcelona.

El vehicle va ser fabricat per l’empresa aragonesa Carde y Escoriaza i es va posar en marxa l’any 1904, per acabar sent retirat del servei l’any 1960. L’any 1940 l’empresa Tranvías de Barcelona li va fer una primera transformació que va conservar el seu aspecte habitual exteriorment però a l’interior se li van desmuntar part dels seients longitudinals laterals per poder instal·lar els nous components auxiliars necessaris per seguir exercint les seves funcions fins a la seva retirada de l’espai públic.

El model fa 7,48 metres de llarg, té una amplada de 2 metres i 3,2 metres d’alçada. Abans de l'acord de cessió actual al museu de Móra la Nova, el tramvia ja va ser traslladat a l’antic Museu de Castellar de N’Hug, des d’on va retornar a TMB l’any 2006.

