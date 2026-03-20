Veïns de Freginals recorden les tretze víctimes de l'accident d'autocar a l'AP-7 de fa 10 anys
El consistori segueix esperant resposta a la petició perquè s'estudiï l'elevada sinistralitat del tram
Una quinzena de veïns de Freginals, encapçalats per l'alcaldessa de la població, Neus Franch, han recordat aquest divendres al migdia les tretze estudiants d'Erasmus mortes just fa deu anys en un accident d'autocar a l'autopista AP-7 a l'altura del municipi.
En el punt exacte del sinistre, on el consistori va aixecar un monòlit de record, han dipositat rams de flors i han guardat un minut de silenci. Les víctimes tornaven de les Falles de València quan la matinada del 20 de març de 2016 l'autocar amb el qual viatjaven va bolcar.
Franch ha explicat que el consistori segueix esperant una resposta a la petició feta a les administracions competents perquè estudiïn les causes de l'elevada accidentalitat en aquest tram.