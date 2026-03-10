CULTURA
Lo Pati d’Amposta posa el focus en el Mediterrani com a motor de nous imaginaris culturals
El centre d’art programa exposicions, accions comunitàries, concerts i festivals al llarg del 2026
Lo Pati, el Centre d'Art d'Amposta, posarà la mirada sobre les dinàmiques del Mediterrani com a territori generador de nous imaginaris socials, culturals i artístics en la programació d'aquest 2026. El nou director de l'equipament, Jaume Vidal, impulsa un programa en què veu el "mare nostrum com un espai compartit de mobilitats, migracions i relats híbrids".
A més, Vidal es planteja reforçar el centre com a espai de recerca artística i de producció. Per això, durant aquest any, una setantena d'artistes programaran exposicions, instal·lacions, accions comunitàries, concerts i festivals. Algunes de les propostes són el cicle audiovisual de La Façana i el Lo Safareig o la mostra Daídalos, Ícar i nosaltres, entre d'altres.
La primera instal·lació de la temporada, amb el títol Lo fil de la vida, serà una acció artística que parteix de la pràctica comunitària del brodat i el treball tèxtil d'una vintena de dones coordinades per la modista ebrenca Anna Vizcarro. Es podrà veure des del divendres 13 de març fins al 5 d’abril. El 14 de març s'ha programat la Marató de Brodat, des de les vuit del matí fins a les vuit del vespre, dotze hores per reivindicar la creació lenta i compartida com a gest polític. Qualsevol persona que s'apropi a Lo Pati podrà participar en la confecció d'una peça.
Aquest mes de març, també es donarà el tret de sortida a una nova edició del cicle audiovisual de La Façana. Sota el títol Habitar el present, la iniciativa proposarà un recorregut per diferents pràctiques artístiques contemporànies vinculades al Mediterrani que reflexionaran sobre el temps, la memòria, el territori i els desplaçaments. El programa presentarà sis obres audiovisuals d'artistes internacionals que treballen entre el cinema experimental, el vídeo, l'assaig fílmic i l’animació. El cicle està comissariat per Xavier de Luca i Houari Bouchenak, que són membres de Jiser Reflexions Mediterrànies.
D'altra banda, ja s'ha posat en marxa el nou cicle d'activitats Lo Safareig. Es tracta d'una proposta que converteix el centre en un espai de trobada, creació i aprenentatge compartit, tots els dissabtes. Pel que fa a la programació del mes d'abril, s'inaugurarà l'exposició Sense Comissariat, on hi participaran 45 artistes de les Terres de l'Ebre. En aquest cas, és una mostra per a la lliure circulació d'idees, on l'espai d'art es posa al servei directe de la creació sense mediacions.
El 16 de maig, Lo Pati se sumarà per primera vegada a la celebració de la Nit dels Museus, en col·laboració amb el Museu de les Terres de l'Ebre d'Amposta. Totes dues institucions s'uniran per presentar Ressonàncies de la memòria: l'electrònica de l'objecte quotidià, del productor musical Balfa. Es tracta d’una proposta que desdibuixa les fronteres entre l'antropologia i l'art sonor. Al cap d'uns dies, el 21 de maig, en el marc del Dia Mundial de la Poesia i del cicle Lo Safareig, s’ha programat el taller Poètica del fragment, impartit per l'artista i mediadora Gessamí Olesa. A finals de mes, el 28, se celebrarà una taula rodona sobre traspàs de sabers i intel·ligència artesanal, amb la participació de Toni Cartes, Rosa Queral i Anna Vizcarro.
Arts digitals i performatives
El 18 d’abril, Llúcia Pla, una de les veus "més personals de la nova escena independent", oferirà un concert amb una posada en escena minimalista de baix, clarinet i ordinador. Al juliol, Eufònic, el festival d'arts sonores, visuals i digital-performatives de les Terres de l’Ebre, també arribarà a Lo Pati. Des de la primera edició del festival que Lo Pati és una de les seus habituals. Enguany, se celebrarà del 16 al 18 de juliol en diferents poblacions i espais naturals i patrimonials del sud de Catalunya.
A l'agost, Lo Pati ha programat una exposició de l'artista plàstic Manolo Ripollés, que ha desenvolupat una trajectòria vinculada sobretot a la pintura, el dibuix i diverses pràctiques visuals. La seva producció combina pintura, objectes i altres llenguatges visuals amb una forta presència de la literatura i, especialment, de la poesia, amb una proposta que fuig del format de retrospectiva clàssica. El 15 d’agost, NIN3S presentarà El pols de l'electrònica emocional, una experiència immersiva que combina l'herència analògica amb la "sofisticació" digital. Es tracta d'una proposta on el ritme i la melodia es troben per construir paisatges sonors carregats d'emoció i profunditat.
Reflexions mediterrànies
Del 18 de setembre al 15 de novembre, l'exposició 'Daídalos, Ícar i nosaltres' proposa un recorregut a través d'espais de qüestionament i de narracions que marquen els territoris i les civilitzacions, els quals estan exposats a paradigmes que s'han "cristal·litzat tant en el pensament com en els espais de vida i de circulació, alimentant així l'obsessió pel control". A través de fotografies, instal·lacions i obres audiovisuals d'una "gran força poètica i crítica", fetes per artistes vinculats a les ribes de la Mediterrània i als seus territoris propers, aquesta mostra explorarà la ciutat i el mar com a llocs de tensió i moviment. Està comissariada per Xavier de Luca i Houari Bouchenak, de Jiser Reflexions Mediterrànies.
Termòstat de la creació contemporània
Enguany, torna la BIAM - Biennal d'Art d'Amposta, el certamen biennal que ha consolidat la capital del Montsià com a centre "neuràlgic de la crítica i l'avantguarda actual". En les seves 18 edicions ha esdevingut un "potent" aparador de la creació emergent del país i s'ha consolidat com un termòstat de l'activitat artística estatal respecte a la creació contemporània, amb una combinació d’artistes emergents i consagrats en el marc nacional i internacional.
Continuïtat dels projectes arrelats
D'altra banda, Lo Pati també donarà continuïtat a activitats habituals en la programació dels darrers anys. A tall d'exemple, el 17 de maig, tornarà la 11a edició d'Els Ports. Natura i Art. De l'11 al 14 de juny, tindrà lloc una nova edició de mónFILMAT, Festival Internacional de Cinema i Paisatge, sota la direcció de Xavier Miró. A més, la programació també inclourà el Cicle Difraccions, un circuit de músiques en centres d'art de Catalunya, programat per a l'octubre.
Així mateix, del 25 al 28 de novembre, es farà una nova edició de Femme in Arts i el projecte L'Aula al Pati, dirigida per l’artista Alfred Porres, es repetirà amb l'objectiu d’explorar les possibilitats que ofereix l'art contemporani en el context educatiu i social. Paral·lelament, Lo Pati reforçarà el projecte educatiu i de mediació amb escoles i instituts vinculat a les exposicions i coordinat per Gessamí Olesa.