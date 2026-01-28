Judicial
Els animalistes presenten un recurs d'alçada pels actes taurins que s'han celebrat a la Ràpita
AnimaNaturalis insisteix que "la tradició" per fer correbous en les dates en què es va celebrar no està justificada
L'entitat animalista AnimaNaturalis ha presentat un recurs d'alçada al departament d'Interior pels actes taurins que es van fer a la Ràpita (Montsià) al setembre, durant el congrés estatal de bou de corda. La primera denúncia que van presentar ha estat arxivada, però l'organització insisteix que la vintena d'exhibicions taurines que es van fer, entre els dies 26 i 28 de setembre, incompleixen la Llei 34/2010 dels Correbous.
La normativa estableix que "només es poden autoritzar en les dates en què tradicionalment s'han celebrat". L'Ajuntament de la Ràpita va argumentar que s'autoritzaven en el marc de les festes del barri o de la Mare de Déu de la Ràpita, però aquestes s'havien celebrat a principis de setembre. Amb el recurs d'alçada presentat a la secretaria general d'Interior i Seguretat Pública, els animalistes demanen "que s'investiguin" els bous capllaçats que es van fer a la Ràpita, entre el 26 i 28 de setembre.
La primera denúncia que van presentar al desembre als serveis territorials de l'Ebre, s'ha arxivat i el recurs sol·licita "revocar" el sobreseïment de les diligències prèvies i incoar el corresponent expedient sancionador, "amb plena tramitació contradictòria i reconeixement de la Fundació AnimaNaturalis com a part interessada".
Els animalistes denuncien que s'ha fet "un ús indegut de la potestat administrativa" per part de l'Ajuntament de la Ràpita "i una interpretació artificiosa de la normativa", ja que els actes que es van celebrar extraordinàriament pel vintè congrés estatal de bou amb corda, "no constitueixen cap festivitat tradicional" i no es poden emmarcar en les festes que estan reconegudes a la Ràpita.
Les festes de la Mare de Déu de la Ràpita es van celebrar l'any passat entre el 10 i 14 de setembre, segons el programa oficial publicat a la web del consistori, però els actes taurins es van fer l'últim cap de setmana del mes. AnimaNaturalis insisteix que s'ha "vulnerat clarament l'ordenament jurídic" i que "s'ha buidat de contingut el marc legal que protegeix les festes tradicionals amb bous". L'entitat exigeix al Govern que, "com a mínim", es respecti la llei.